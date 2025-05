Un expert sentencia sobre la roda de premsa de Melody: 'El llavi...'

La roda de premsa de Melody després de la seva participació a Eurovisió 2025 ha generat un intens debat, no només per les seves declaracions, sinó també per les expressions facials que van acompanyar el seu discurs. Experts en comunicació no verbal han analitzat detingudament els seus gestos, revelant emocions que podrien contradir les seves paraules.

Les conseqüències d'Eurovisió continuen donant de què parlar

Melody, representant d'Espanya a Eurovisió 2025, va comparèixer davant dels mitjans després d'obtenir la posició 24 al certamen. Durant la roda de premsa, va expressar el seu orgull per l'actuació, però també va manifestar el seu descontentament per no haver tingut més control en decisions clau, com la posada en escena. A més, va criticar obertament el programa 'La Revuelta' i David Broncano per comentaris despectius cap a ella.

Tanmateix, més enllà de les seves paraules, van ser els seus gestos els que van captar l'atenció d'experts en comunicació no verbal. Javier Torregrosa, director de Noverbal.es, va analitzar les seves microexpressions i va concloure que mostraven una combinació de tristesa, ira i menyspreu.

| YouTube, XCatalunya, Diana's images

Segons Torregrosa, "es pot apreciar com el seu llavi inferior puja alhora que les comissures baixen", indicant tristesa, mentre que "les seves celles baixen", senyal d'ira. A més, en referir-se a 'La Revuelta', el seu "llavi superior s'eleva mentre l'interior baixa", expressió associada al menyspreu.

Declaracions de l'entorn de Melody

RTVE va respondre a les afirmacions de Melody, aclarint que no se li havia prohibit expressar-se políticament, i que les normes de la UER només estableixen que les cançons no han d'incloure contingut polític.

La presentadora Silvia Intxaurrondo també es va pronunciar al respecte, qüestionant per què Melody no es va posicionar políticament després del festival. "Ja hem acabat el Festival d'Eurovisió, què evita ara que Melody es posicioni políticament?", va comentar Intxaurrondo, suggerint que podria ser per por a les conseqüències.

| TVE, XCatalunya

Anàlisi dels experts

D'altra banda, Paloma Ramón, experta en comunicació no verbal, va analitzar al programa 'Tardear' la roda de premsa de Melody, destacant que "porta un nivell d'enfadament brutal". Segons Ramón, el seu somriure no era genuí i mostrava signes d'ansietat i tensió.

A les xarxes socials, el perfil de TikTok @soycriminologo va compartir un vídeo analitzant el llenguatge no verbal de Melody, coincidint que els seus gestos expressaven rebuig, especialment en esmentar 'La Revuelta'.

Aquestes anàlisis han obert un debat sobre l'autenticitat de les emocions expressades per Melody i la importància del llenguatge no verbal en la comunicació pública.

| YouTube, RTVE, XCatalunya, Vectorfair J

Ara la gent es pregunta si aquesta controvèrsia podria afectar la imatge pública de Melody. La roda de premsa de Melody ha deixat més preguntes que respostes, i només el temps dirà com influirà en la seva carrera artística.