El espectacular disfraz de Halloween de Rosalía que querrás ponerte el próximo año

Halloween es una de las festividades más esperadas del año, especialmente para las celebridades, quienes aprovechan esta oportunidad para lucir disfraces únicos y rompedores. Con la creatividad y el acceso a recursos que muchos tienen, esta festividad se convierte en una pasarela de propuestas innovadoras que rápidamente causan sensación en redes sociales. Cada año, estrellas de la música, el cine y la televisión sorprenden con sus looks.

Y no es raro que estos disfraces se vuelvan virales, inspirando a sus seguidores y marcando tendencia para el próximo Halloween. Este año, Rosalía, la reconocida cantante catalana, ha vuelto a dejar a sus seguidores sin palabras con su elección de disfraz. Aprovechando la ocasión, ha querido hacer un guiño a la portada del álbum "Imaginal Disk" de Magdalena Bay.

Mostrando una versión original y un tanto macabra que rápidamente se ha convertido en tema de conversación en las redes. Su look ha sido tan comentado que muchos ya están pensando en imitarlo el próximo año. Veamos los detalles de este disfraz que ha causado furor.

Rosalía y su original homenaje a Magdalena Bay

Para Halloween, Rosalía decidió rendir homenaje al dúo de pop alternativo Magdalena Bay, recreando la portada de su álbum 'Imaginal Disk'. La cantante no se limitó a copiar el look, sino que llevó la idea a otro nivel, añadiendo un toque siniestro y sorprendente. Que encajaba a la perfección con la atmósfera de la festividad.

En la imagen, Rosalía aparece con un disco incrustado en la frente, del cual parece emanar un reguero de sangre, simulando una herida. Este detalle, tan impactante como creativo, aporta un elemento de sorpresa que atrapa la atención de quien lo ve. Y le da un aire más oscuro y propio del estilo de Halloween.

Además, Rosalía compartió fotos y videos en sus redes sociales donde posaba con el look completo, mostrando diferentes ángulos y detalles. Las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar, y en poco tiempo, sus publicaciones se llenaron de comentarios elogiando su creatividad y valentía para llevar un disfraz tan rompedor. Con este homenaje, la cantante demuestra, una vez más, que no tiene miedo de experimentar y de salir de los convencionalismos.

| @rosalia.vt

La reacción en redes y la tendencia que marca Rosalía

Las redes sociales se incendiaron rápidamente con las fotos del disfraz de Rosalía. Miles de usuarios comentaron y compartieron las imágenes, destacando el ingenio de la artista para reinterpretar la portada de 'Imaginal Disk'.

Y su audacia para llevar un look que combina la delicadeza de la estética del álbum original con un toque más tétrico. Algunos fans incluso señalaron que este disfraz se convirtió en uno de los más icónicos de este Halloween, colocándola en el centro de la conversación en plataformas como Twitter e Instagram.

Este disfraz también ha servido para que muchos descubran el trabajo de Magdalena Bay, generando interés en su música y en su álbum 'Imaginal Disk'. No es raro que las celebridades utilicen sus disfraces para hacer referencia a otras figuras artísticas, pero Rosalía ha conseguido ir más allá.

No solo homenajeando a la banda, sino generando una conversación en torno a su estética y contenido. La cantante parece haber marcado una nueva tendencia de disfraces inspirados en carátulas de discos o en otros elementos de la cultura pop.