Espectacular canvi físic de Greta Fernández, filla d'Eduard Fernández, Bet a La Riera

per Pol Nadal

La Riera és una de les sèries històriques de TV3. Es va emetre des del 10 de gener del 2010 fins al 16 de juny del 2017, amb un total de vuit temporades i més de 1.500 episodis. Tenia el repte de substituir El Cor de la Ciutat i ho va fer amb molt d'èxit. Era sèrie dramàtica, ambientada al fictici poble de Sant Climent del Mar. Les escenes estaven situades a diferents pobles del Maresme i el seu eix girava al voltant del restaurant de la família Guitart, La Fonda.

La trama se centra en els conflictes personals, secrets i lluites de poder dins la família i el seu entorn. S'exploren temes com ara l'ambició, la venjança, l'amor i les traïcions. La sèrie mostra també les complexitats de la gestió d'un negoci familiar enmig de les rivalitats internes i externes. Igualment, explica la vida gent del poble i personal del negoci.

La principal protagonista era la Mercè Riera (interpretada per la Mercè Sampietro): És la matriarca de la família Guitart i propietària del restaurant “La Riera”. La Mercè és una dona forta i decidida que intenta mantenir unida la seva família i tirar endavant el negoci familiar. El seu personatge és central a la sèrie i encarna els valors tradicionals de la família i l'esforç per preservar el seu llegat.

David Selvas interpretava l'Ernest Guitart, una figura important dins del restaurant. En Jordi Planas interpretava el Sergi, el xef del restaurant. En Pere Aquillué interpretava En Claudi, un empresari allunyat del negoci familiar i amb molt de poder.

Personatges secundaris però no oblidats

Rosa Boladeras interpretava Imma, la cuinera de postres del restaurant. La repostera tenia una filla, la Bet, que llavors era una jove adolescent amb els problemes i les inqüietuds habituals dels adolescents. Amics, xicots, relacions, frustracions, etc. Bet era interpretada per la Greta Fernández, la filla d'Eduard Fernández.

La Greta d'ara i la Greta d'abans no hi tenen res a veure. La Greta d'ara és una dona que ha seguit la carrera artística, com el seu pare. La Greta de llavors, la Bet, era una nena molt jove.

| TV3

Els comentaris a les xarxes socials han destacat el gran canvi físic de la jove. Els comentaris més repetits han estat per elogiar la seva carrera artística i per destacar la seva bellesa: “guapa”, “preciosa”, “quin canvi”.

Cursa de Greta Fernández

Alguns dels projectes en què ha treballat Greta, però no són els únics, són els següents:

Amar (2017) , d'Esteban Crespo, una pel·lícula que explora la intensitat i complexitat de les relacions de parella joves.

La influencia (2019) , un thriller de terror dirigit per Denis Rovira, on Greta explora un gènere diferent del que havia treballat anteriorment.

No sé decir adiós (2017) , de Lino Escalera, en què també comparteix escena amb Eduard Fernández.

Tres días de Navidad (2019) , una minisèrie de Netflix en què va interpretar un dels personatges principals en una història. Aquest abastava diverses generacions d'una família i explora les seves complexes relacions en èpoques nadalenques.

Maricón perdido (2021) , una sèrie semi-autobiogràfica creada pel còmic Bob Pop, en què Greta va tenir un paper important. La sèrie, emesa a TNT, va rebre bones crítiques i en va consolidar la versatilitat.