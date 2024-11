L'actor de 'Com si fos ahir' que surt a la pel·lícula de Carolina Yuste i Luis Tosar

per Sergi Guillén

Carlos Troya és un actor espanyol que ha guanyat popularitat gràcies al seu paper com a Aitor a la sèrie catalana 'Com si fos ahir'. La sèrie, emesa per TV3, explica les històries quotidianes d'un grup d'amics i famílies a Catalunya.

Aitor, interpretat per Troya, és un personatge entranyable que s'ha sabut guanyar l'afecte del públic. Era la parella de la Noe - primer amant - però ella el va acabar deixant i tornat amb el Miquel. Amb la seva actuació Carlos Troya ha demostrat un talent especial per connectar amb l'audiència i transmetre emocions.

El seu nou projecte

Ara, Troia fa un pas més en la seva carrera en participar a 'La Infiltrada', una pel·lícula dirigida per Arantxa Echevarría que promet impactar l'espectador. En aquesta producció, Troia comparteix pantalla amb figures com Carolina Yuste i Luis Tosar.

La pel·lícula es basa en una història real que explora els anys durs de conflicte amb l'organització ETA, des d'una perspectiva personal i arriscada. Aquesta oportunitat no només significa un repte actoral per a Troia, sinó també una projecció al cinema nacional, portant-lo més enllà de l'àmbit televisiu.

'La Infiltrada' explica la història d'una agent secreta que aconsegueix infiltrar-se a ETA durant vuit anys. Interpretada per Carolina Yuste, el personatge es veu obligat a viure una vida d'absoluta mentida, lluny de la seva família, i amb el temor constant de ser descoberta.

Luis Tosar, per part seva, dóna vida a un personatge que ajuda a enriquir aquesta complexa trama, aportant la molt present intensitat que el caracteritza com a actor. La pel·lícula se centra en el sacrifici personal i professional de la protagonista, mostrant el cost emocional de viure a les ombres.

| @carlos__troya

Carlos Troya, en aquest context, assumeix un paper que li exigeix mostrar la millor versatilitat actoral i la capacitat per submergir-se en una història tan crua i realista. La pel·lícula ha esdevingut un dels projectes més importants de la seva carrera.

A les seves xarxes socials, Troia ha expressat el seu gran entusiasme per formar part d'aquest repartiment excels i la gratitud cap a la directora i els seus companys de repartiment. El seu paper a 'La Infiltrada' li permet explorar noves facetes interpretatives i desafiar-se a si mateix en un terreny diferent del de la televisió.

Una cinta que no ens deixarà indiferents

Dirigida per Arantxa Echevarría, 'La Infiltrada' es basa en fets reals i ofereix un acostament íntim al conflicte al País Basc. La directora és coneguda pel seu estil únic per abordar temes sensibles, combinant un enfocament realista amb una cura estètica.

L'elecció de Carolina Yuste i Luis Tosar com a protagonistes li dóna un toc de profunditat i professionalisme que eleva la pel·lícula. Troia, encara que amb un paper més petit, aconsegueix destacar i aporta una perspectiva fresca que complementa el repartiment principal.

La història de 'La Infiltrada' no només tracta d'espionatge i acció, sinó que també explora les diferents lluites internes i el cost emocional de viure en perill constant. Per a l'agent infiltrada, el desafiament no només és mantenir-se en secret, sinó també bregar amb la traïció i la por.

La pel·lícula ha rebut elogis per la seva capacitat per mantenir l'espectador a la vora del seient, i promet ser una experiència intensa i commovedora. Amb la interpretació de Troia, Yuste i Tosar, aquesta història de sacrifici i valentia es converteix en una peça cinematogràfica que convida a la reflexió.