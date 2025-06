'Com si fos ahir' del 13 de juny: Jugada definitiva del Bernat per sotmetre la Patri

L’Andreu descobreix una faceta inquietant de la relació entre la Patri i el Bernat: la Patri ha començat a fer “directes” amb el mòbil per mostrar-li al Bernat, en temps real, què està fent quan ell no hi és. El control i la necessitat de supervisió del Bernat es fan evidents, deixant clar davant l’Andreu que la relació entre tots dos s’està tornant cada vegada més tòxica i asfixiant.

L’Andreu està molt preocupat i li diu a la Patri, que diu que seguirà fent directes. Després mal amb el Bernat. Molt hábil, li posa l’excusa que té por que la Patri l’enganyi, com va fer la seva anterior parella. Comèdia. Una estona més tard intenta apartar l’Andreu de la Patri. Li proposa que vagin a viure junts. No s’ha vist a l’avançament però és evident que la Patri dirà que sí.

Temptacions per a la Itziar

Mentrestant, la Itziar es troba immersa en una etapa de màxima exigència professional. Continua combinant amb èxit la preparació del menú degustació per a l’hotel, que li ha valgut excel·lents crítiques, amb els càterings de La Barnateca.

Aquest ritme frenètic posa a prova la seva capacitat d’organització, però també li dona una satisfacció personal i la sensació de començar a consolidar una nova etapa com a cuinera i empresària independent. La Cristina i la Gemma desconeixen que està preparant el menú degustació i es pensen que la Itziar treballa tant per preparar coses per la Barnateca. La Lorena insinua a la Itziar que li pot aconseguir drogues per aguantar el ritme.

L'Eugeni coneix l'Adrià

En l’àmbit de les relacions, l’Eugeni torna a posar en evidència les seves prioritats. En comptes de participar en una activitat de parella amb la Cristina, prefereix anar a veure un partit de bàsquet de l’Adrià. Aquest gest fa que la Cristina se senti, una vegada més, en segon pla, i podria ser el principi d’una nova crisi o d’una distància creixent entre tots dos. Les diferències entre allò que espera cadascú d’una relació queden més clares que mai.

Novetats per al Víctor

Finalment, el Víctor es troba inesperadament a gust amb un client. Entre tots dos s’estableix una connexió fluida, còmplice i fins i tot divertida, que podria donar peu a una nova amistat o, potser, a una història més profunda en el futur. A tot això s’hi suma que l’Ivan no contesta els missatges del Víctor.

Té el cap a una altra banda i té a veure amb els missatges i trucades que rep per part d’una dona misteriosa.

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del divendres 13 de juny de 2025?

El darrer episodi de la setmana de ‘Com si fos ahir’ començarà a les quatre i quatre minuts de la tarda i tindrà una durada de quaranta minuts segons la programació oficial de TV3. Com cada dia, es podrà mirar en directe a TV3 i a la plataforma 3cat.