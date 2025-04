Ernest de Hannover hospitalitzat: La seva salut en perill

La salut d'Ernesto de Hannover, de 71 anys, ha tornat a ser motiu d'inquietud en els cercles aristocràtics i entre els seus afins. El príncep alemany, conegut pel seu matrimoni amb Carolina de Mònaco i la seva vida social a Europa, es troba hospitalitzat a la clínica Ruber Internacional de Madrid des de la matinada del passat dijous 3 d'abril. Aquest ingrés ha encès les alarmes sobre el seu estat de salut, especialment considerant els seus antecedents mèdics recents.​

Al desembre de 2024, Ernesto de Hannover es va sotmetre a una operació de maluc que, en principi, es considerava rutinària. No obstant això, la recuperació no va ser tan senzilla com s'esperava. Informes de la premsa alemanya indicaven que el príncep havia experimentat complicacions postoperatòries, arribant a necessitar un caminador per desplaçar-se. Malgrat aquestes dificultats, va fer una aparició pública al març de 2025 durant la celebració de l'aniversari de la seva nora, Sassa de Osma, on se'l va veure utilitzant únicament un bastó, cosa que suggeria una millora en la seva mobilitat.​

No obstant això, el recent ingrés hospitalari ha generat preocupació. Encara que no s'ha revelat oficialment el motiu exacte de la seva hospitalització, s'especula que podria estar relacionat amb les complicacions derivades de la seva cirurgia de maluc. Fonts properes han assenyalat que el seu estat d'ànim és optimista, però la manca d'informació detallada ha mantingut en suspens el seu cercle proper i el públic interessat en el seu benestar.​

Declaracions oficials i reaccions

Claudia Stilianopoulos, parella d'Ernesto de Hannover i filla de la reconeguda socialité Pitita Ridruejo, ha estat al seu costat durant aquest difícil període. En declaracions recents, Claudia va mencionar que Ernesto està "tranquil" i que el seu "estat d'ànim és optimista". Aquestes paraules busquen transmetre calma, encara que la preocupació persisteix a causa de la manca de detalls específics sobre la seva condició mèdica.​

A més de Claudia, el seu fill Christian de Hannover i la seva nora Sassa de Osma han estat vistos freqüentment a les immediacions de la clínica, demostrant l'estret vincle familiar i el suport constant en aquests moments crítics. La presència constant dels seus éssers estimats reflecteix la gravetat de la situació i el desig d'acompanyar-lo en la seva recuperació.​

D'altra banda, la seva encara esposa legal, Carolina de Mònaco, de qui està separat des de fa més de 15 anys però sense haver formalitzat el divorci, no ha estat vista a l'hospital. Això no resulta sorprenent, donat el temps transcorregut des de la seva separació i les vides independents que ambdós han portat des de llavors.​

La comunitat aristocràtica i els seguidors de la reialesa europea romanen atents a qualsevol actualització sobre l'estat de salut d'Ernesto de Hannover. El seu historial mèdic, combinat amb el seu estil de vida i les recents complicacions, fan que la seva situació sigui seguida de prop per mitjans i simpatitzants.​

Mentrestant, s'espera que en els pròxims dies es proporcioni informació més detallada sobre la seva evolució i possibles plans de tractament. L'esperança és que, amb el suport de la seva família i l'equip mèdic, Ernesto de Hannover pugui superar aquest nou desafiament en la seva salut i reprendre la seva vida quotidiana a Madrid, on ha trobat un refugi en companyia de Claudia Stilianopoulos.​