Entrem a la casa d'Helen Lindes i Rudy Fernández: espectacular

La parella ha deixat una vegada més bocabadats els seus seguidors en compartir imatges de la seva impressionant llar. I tot i que ja es coneixia la seva residència a la zona de La Finca, aquesta vegada posen el focus en un racó que reflecteix la seva passió pel disseny i el seu compromís amb la privacitat familiar.
Piscina infinita i porxo chill‑out
Fa pocs dies SEMANA va trencar el silenci i va mostrar un avanç exclusiu del jardí exterior de la parella. El vídeo i les instantànies destaquen una piscina infinita, un porxo cobert tipus chill‑out i un solàrium acuradament ambientat, dissenyats perquè els nens —Alan, Aura i Anais— puguin gaudir a l'aire lliure amb seguretat i estil.
El contingut va ser compartit originalment al compte de SEMANA i ràpidament es va fer viral a X, captant l'atenció per la lluminositat de l'espai i la seva integració en una casa minimalista però acollidora. Les imatges contrasten amb publicacions anteriors on Helen ja mostrava l'interior de l'habitatge a Madrid durant la pandèmia. Des de llavors, la família ha continuat ampliant el seu llegat decoratiu en un espai que barreja modernitat i funcionalitat.
Disseny exterior al servei de la vida en família
La infografia social descriu el jardí com un ambient pensat per al gaudi diari. La piscina infinita s'aboca cap a la serra madrilenya, mentre que el porxo cobert permet gaudir de la frescor sense renunciar al confort. El solàrium, envoltat de vegetació autòctona i mobiliari d'exterior en tons neutres, reforça l'estètica moderna sense renunciar a una atmosfera càlida.
Passió pel disseny
L'any 2019 Helen i Rudy van inaugurar la seva llar d'estil minimalista a Pozuelo de Alarcón. Cinc o sis dormitoris, gimnàs, cuina de disseny i un saló amb grans finestrals que donaven directament al jardí i a una piscina tancada, a més de pista de bàsquet i zona infantil. Des de llavors, cada nou espai que comparteixen subratlla el seu interès per barrejar calidesa i arquitectura contemporània.
A Instagram, Helen (@helenlindesgrif) continua publicant escenes familiars des de l'interior i exterior del seu habitatge, tot i que en aquesta ocasió van ser mitjans externs els que van descobrir i difondre l'última part de casa seva. No hi ha hagut declaracions directes per part de la parella sobre aquesta nova presentació, però sí moltes reaccions entusiastes dels seus seguidors, que interpreten aquesta publicació com una celebració d'estil de vida, tranquil·litat i bon gust.
El jardí amb piscina infinita i porxo parla del bon gust de Helen Lindes i Rudy Fernández. Reforça la imatge d'una família moderna i unida que cuida cada detall del seu entorn. L'evolució de casa seva, des de la construcció el 2019 fins a aquesta última zona exterior, mostra com s'han anat adaptant a noves etapes amb els seus tres fills.