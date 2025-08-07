Entramos en la casa de Helen Lindes y Rudy Fernández: Espectacular

La pareja ha dejado una vez más boquiabiertos a sus seguidores al compartir imágenes de su impresionante hogar. Y aunque ya se conocía su residencia en la zona de La Finca, esta vez ponen el foco en un rincón que refleja su pasión por el diseño y su compromiso con la privacidad familiar.

Piscina infinita y porche chill‑out

Hace pocos días SEMANA rompió el silencio y mostró un adelanto exclusivo del jardín exterior de la pareja. El vídeo y las instantáneas destacan una piscina infinita, un porche cubierto tipo chill‑out y un solárium cuidadosamente ambientado, diseñados para que los niños —Alan, Aura y Anais— puedan disfrutar al aire libre con seguridad y estilo.

El contenido fue compartido originalmente en la cuenta de SEMANA y rápidamente se viralizó en X, captando la atención por la luminosidad del espacio y su integración en una casa minimalista pero acogedora. Las imágenes contrastan con publicaciones anteriores donde Helen ya mostraba el interior de la vivienda en Madrid durante la pandemia. Desde entonces, la familia ha continuado ampliando su legado decorativo en una vivienda que mezcla modernidad y funcionalidad.

| Revista El Mueble

Diseño exterior al servicio de la vida en familia

La infografía social describe el jardín como un ambiente pensado para el disfrute diario. La piscina infinita se asoma hacia la sierra madrileña, mientras que el porche cubierto permite disfrutar del frescor sin renunciar al confort. El solárium, rodeado de vegetación autóctona y mobiliario de exterior en tonos neutros, refuerza la estética moderna sin renunciar a una atmósfera cálida.

Pasión por el diseño

En 2019 Helen y Rudy inauguraron su hogar de estilo minimalista en Pozuelo de Alarcón. Cinco o seis dormitorios, gimnasio, cocina de diseño y un salón con grandes ventanales que daban directo al jardín y a una piscina vallada, además de cancha de baloncesto y zona infantil. Desde entonces, cada nuevo espacio que comparten subraya su interés por mezclar calidez y arquitectura contemporánea.

En Instagram, Helen (@helenlindesgrif) continúa publicando escenas familiares desde el interior y exterior de su vivienda, aunque en esta ocasión fueron medios externos los que descubrieron y difundieron la última parte de su casa. No ha habido declaraciones directas por parte de la pareja sobre esta nueva presentación, pero sí muchas reacciones entusiastas de sus seguidores, que interpretan esta publicación como una celebración de estilo de vida, tranquilidad y buen gusto.

El jardín con piscina infinita y porche al habla del buen gusto de Helen Lindes y Rudy Fernández. Refuerza la imagen de una familia moderna y unida que cuida cada detalle de su entorno. La evolución de su casa, desde la construcción en 2019 hasta esta última zona exterior, muestra cómo han ido adaptándose a nuevas etapas con sus tres hijos.