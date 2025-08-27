L'entorn d'Isabel Preysler i Julio Iglesias confirma la notícia més desitjada

L'entorn més proper d'Isabel Preysler i Julio Iglesias ha confirmat per fi una notícia que feia temps que generava expectació. Durant setmanes, els rumors sobre un nou membre a la família havien anat creixent, i ara, amb la confirmació oficial, el misteri s'ha acabat. Tot i que no se n'havia parlat obertament fins ara, la veritat és que tots els indicis apuntaven a una dolça espera.
I sí, la gran notícia és que Enrique Iglesias i Anna Kournikova estan esperant el seu quart fill. La parella, que ja té tres nens petits, ha confirmat que ampliaran la seva família ben aviat. Amb aquesta nova arribada, seran sis a casa, cosa que ha omplert d'alegria els seus familiars, especialment Isabel Preysler, que es convertirà en àvia per novena vegada.
La parella, molt reservada amb la seva vida personal, ha sorprès permetent que la notícia sortís a la llum. Les imatges recents d'Anna amb una incipient panxa premamà han estat el detonant perquè es desfermés la notícia. Segons fonts properes recollides per la revista ¡Hola!, tant Enrique com Anna estan il·lusionats i afronten aquesta nova etapa amb l'experiència de qui ja ha viscut la paternitat intensament.
La dona d'Enrique Iglesias, Anna Kournikova, s'absenta per un motiu molt especial
Lucy, Nicholas i Mary, els tres fills grans, aviat donaran la benvinguda al seu nou germanet o germaneta. Els bessons ja tenen vuit anys, i la petita Mary en va fer cinc recentment. La família Iglesias-Kournikova creix en un ambient d'amor, discreció i protecció absoluta davant dels focus mediàtics, una cosa que sempre ha estat prioritària per al cantant i l'extenista.
L'absència d'Anna a la gira recent d'Enrique Iglesias ja havia despertat sospites. Molts seguidors van notar la seva falta durant el retorn de l'artista als escenaris al juliol, i ara s'entén tot. L'extenista ha seguit les recomanacions mèdiques i ha preferit mantenir-se tranquil·la, sense viatges llargs ni activitats que puguin alterar el seu estat.
Avis orgullosos: Isabel Preysler i Julio Iglesias celebren la notícia
Aquesta feliç notícia també ha estat rebuda amb emoció per Isabel Preysler, que ha passat llargues temporades a Miami aquest any. Molt propera als seus fills, no és estrany veure-la a casa d'Enrique, ajudant amb els nens i gaudint del seu rol d'àvia. Tot indica que podria haver estat prestant suport precisament en aquest moment tan especial.
Per a Isabel i Julio Iglesias, veure créixer els seus nets és un regal constant. Amb aquest nou embaràs, la seva família continua creixent, mantenint viu aquest esperit d'unió i tradició que sempre ha caracteritzat els Preysler-Iglesias. I tot i que ells ja no estan junts com a parella, comparteixen la joia de veure els seus fills formar famílies igualment nombroses i felices.