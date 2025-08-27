El entorno de Isabel Preysler y Julio Iglesias confirma la noticia más deseada

El entorno más cercano de Isabel Preysler y Julio Iglesias ha confirmado por fin una noticia que llevaba tiempo generando expectación. Durante semanas, los rumores sobre un nuevo miembro en la familia habían ido creciendo, y ahora, con la confirmación oficial, el misterio ha terminado. Aunque no se había hablado abiertamente hasta ahora, lo cierto es que todos los indicios apuntaban a una dulce espera.

Y sí, la gran noticia es que Enrique Iglesias y Anna Kournikova están esperando su cuarto hijo. La pareja, que ya tiene tres niños pequeños, ha confirmado que ampliarán su familia muy pronto. Con esta nueva llegada, serán seis en casa, lo que ha llenado de alegría a sus familiares, en especial a Isabel Preysler, que se convertirá en abuela por novena vez.

| GTRES, Europa Press, esp.xcatalunya.cat

Enrique y Anna, muy reservados con su vida personal, han sorprendido al permitir que la noticia saliera a la luz. Las imágenes recientes de Anna con una incipiente barriga premamá han sido el detonante para que se desatara la noticia. Según fuentes cercanas recogidas por la revista ¡Hola!, tanto Enrique como Anna están ilusionados y afrontan esta nueva etapa con la experiencia de quienes ya han vivido la paternidad intensamente.

La mujer de Enrique Iglesias, Anna Kournikova, se ausenta por un motivo muy especial

Lucy, Nicholas y Mary, los tres hijos mayores, pronto darán la bienvenida a su nuevo hermanito o hermanita. Los mellizos ya tienen ocho años, y la pequeña Mary cumplió cinco recientemente. La familia Iglesias-Kournikova crece en un ambiente de amor, discreción y protección absoluta frente a los focos mediáticos, algo que siempre ha sido prioritario para Enrique y Anna.

| Instagram, @annakournikova

La ausencia de Anna en la gira reciente de Enrique Iglesias ya había despertado sospechas. Muchos seguidores notaron su falta durante el regreso del artista a los escenarios en julio, y ahora se entiende todo. La extenista ha seguido las recomendaciones médicas y ha preferido mantenerse tranquila, sin viajes largos ni actividades que puedan alterar su estado.

Abuelos orgullosos: Isabel Preysler y Julio Iglesias celebran la noticia

Esta feliz noticia también ha sido recibida con emoción por Isabel Preysler, quien ha pasado largas temporadas en Miami este año. Muy cercana a sus hijos, no es raro verla en casa de Enrique, ayudando con los niños y disfrutando de su rol como abuela. Todo indica que podría haber estado prestando apoyo precisamente en este momento tan especial.

Para Isabel y Julio Iglesias, ver crecer a sus nietos es un regalo constante. Con este nuevo embarazo, su familia sigue creciendo, manteniendo vivo ese espíritu de unión y tradición que siempre ha caracterizado a los Preysler-Iglesias. Y aunque ellos ya no están juntos como pareja, comparten la dicha de ver a sus hijos formar familias igualmente numerosas y felices.