Peloteo extremo a Letizia Ortiz por parte de una invitada habitual de Ricard Ustrell

Ricard Ustrell presentó el sábado una nueva edición del programa Col·lapse. Entre otros temas, se habló de los premios que ha recibido la pelicula 'El 47', protagonizada por Eduard Fernández, un conductor de autobús que secuestraba el vehículo para llevarlo hasta el barrio de Torre Baró, donde hasta el momento no existía comunicación con el centro de la ciudad.

Manolo Vital era un extremeño que llegó al barrio en búsqueda de trabajo y una vida mejor. Empezó su vida en Catalunya, donde creció su hija y se casó con una monja interpretada por Clara Segura. Los vecinos del barrio, presentes en Col·lapse, se muestran agradecidos por la película, pero, en un perfecto castellano, piden más mejoras.

| YouTube: LibertadDigital

Una de las colaboradoras e invitadas habituales de Col·lapse es Eva Soriano. Es amiga íntima del presentador, con quien tienen una sintonía especial. Hoy queremos hablar de ella, pero no precisamente por su intervención en el programa estrella de los sábados de TV3. Sino por su peloteo extremo a la Reina Letizia.

Según Soriano, Letizia es su "amiga". Además, la reina le seguiría a través de una cuenta de Instagarm secreta. "Ella me dijo: 'Es que tengo una cuenta y a veces veo tus vídeos'. Entonces yo... Una cuenta secreta. Una cuenta secreta, claro, de royal secret".

El peloteo es extremo

"Es mi amiga, ¿vale? La Leti es mi amiga. Lo que pasa es que me están silenciando los medios y han dicho que es culpa de Roberto Leal. No, Roberto Leal no ha hecho una puñetera mier**. Yo soy amiga de Doña Letizia (...). Doña Letizia me ha hablado de tú a tú. Sí que es verdad que ella me parece una tía chulísima y luego cuando hablas con ella es una tía hiper culta", dijo Soriano.

Culta, simpática, buena amiga. También cercana porque tiene cuenta social propia, aunque escondida... En fin, Letizia Ortiz lo tiene todo y si no ya está alguien para pelotearla.

| YouTube: El HuffPost

Perfil de la Casa Real (el de verdad)

El perfil público y oficial tiene más de 250 publicaciones. Las más destacadas y recientes son las de la Princesa Leonor durante su formación en la Escuela Naval Militar. También se pueden ver todos los actos públicos en los que asisten Felipe VI y Letizia.