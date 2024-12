La emotiva historia de Llorenç en la Marató de TV3

La Marató de TV3 se ha convertido en una cita anual imprescindible en Catalunya. Cada año, la solidaridad catalana se vuelca para recaudar fondos destinados a la investigación de enfermedades.

La edición de este año está dedicada a las enfermedades respiratorias, un problema que afecta a millones de personas y que a menudo pasa desapercibido hasta que los síntomas son graves.

Este año, historias como la de Llorenç han emocionado a los espectadores. Su testimonio en la Marató de TV3 ha puesto de relieve los diferentes efectos devastadores de la apnea del sueño y cómo un tratamiento adecuado puede cambiar vidas.

Llorenç y su lucha contra la apnea del sueño

Llorenç compartió su experiencia con una honestidad conmovedora. Durante años, padeció apnea obstructiva del sueño sin saberlo. Este trastorno hace que la persona deje de respirar repetidamente mientras duerme, despertándose en numerosas ocasiones.

| Getty Images

Como él mismo explicó, llegaba a tener 87 apneas por hora, lo que significa que su cerebro se despertaba 87 veces en una sola hora. "Yo no me había dormido nunca conduciendo, podía conducir 5 o 6 horas... Y con la apnea, me dormía", relató Llorenç.

Las consecuencias de la apnea iban más allá de la somnolencia. La falta de oxígeno puede provocar problemas cardiovasculares graves, como hipertensión arterial, infartos o ictus. Sin oxígeno, los órganos sufren y todo el cuerpo paga las consecuencias.

El cambio tras el diagnóstico

En la unidad del sueño, los médicos no estaban convencidos de que Llorenç seguiría el tratamiento. De hecho, como él mismo contó, hicieron apuestas sobre si abandonaría la máquina CPAP (presión positiva continua en las vías respiratorias).

Esta máquina mantiene las vías abiertas durante la noche, permitiendo una respiración normal y evitando las interrupciones. Contra todo pronóstico, Llorenç no solo utilizó la máquina, sino que se convirtió en uno de los pacientes más cumplidores.

"Me dijeron que era el mejor cliente de la provincia", explicó con una mezcla de humor y orgullo. Tras un mes y medio de uso, comenzó a notar cambios. Dejó de sentirse cansado al despertar, podía ver una película entera con su hijo sin dormirse y, sobre todo, recuperó la energía que había perdido.

La importancia de detectar la apnea del sueño

Los especialistas insistieron en que no todas las personas que roncan padecen apnea, aunque es un síntoma a tener en cuenta. Roncar puede ser un problema social, pero no necesariamente de salud.

Sin embargo, cuando se asocia a los síntomas como son la somnolencia diurna o factores de riesgo cardiovascular, es fundamental realizar pruebas del sueño para un diagnóstico adecuado.

Gracias al testimonio de Llorenç, muchas personas podrían identificar síntomas similares y buscar ayuda médica. La Marató de TV3 no solo recauda fondos, sino que también visibiliza problemas como este y acerca la información a quienes la necesitan.

Este año, la campaña de La Marató nos recuerda que respirar bien es vivir mejor. Y Llorenç es un claro ejemplo de cómo la ciencia y la voluntad pueden cambiar vidas.