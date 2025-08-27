El record emotiu de Marta Angelat (Com si fos ahir) a Miquel Cors (Poblenou)

L'actriu i directora Marta Angelat, veïna de l'inoblidable actor de 'Poblenou', li va dedicar la gira d'una de les seves obres més importants després de la seva sobtada mort, unint per sempre els seus noms en la memòria del teatre català.
En el món de l'espectacle, existeixen llaços que transcendeixen els focus i els aplaudiments. Són les amistats i les complicitats forjades entre bambolines, lluny de la mirada del públic. De vegades, aquests vincles es manifesten en gestos que revelen una profunda admiració i un afecte immens.
Aquest va ser el cas de la gran Marta Angelat, una de les dames de l'escena catalana. Poc després de la inesperada mort de l'icònic Miquel Cors, ella li va retre un dels homenatges més sentits i significatius que es recorden. Un tribut que va demostrar que el record dels grans artistes perviu en la feina dels seus companys.
Un homenatge nascut damunt l'escenari
El món de la cultura catalana va quedar commocionat el 2010 per la sobtada mort de Miquel Cors. L'actor, inoblidable pel seu paper d'Antoni Aiguader a 'Poblenou', va morir a 61 anys a causa d'un infart. Poc temps després, l'actriu i directora Marta Angelat estrenava una nova producció teatral, l'aclamada obra 'Escenes d’un matrimoni'.
En la presentació de la gira, Angelat va anunciar que cada funció i cada aplaudiment estarien dedicats a la memòria del seu amic i company. Va ser una declaració pública que va commoure el sector, convertint el seu projecte professional en un altar per al record de l'actor desaparegut.
Valldoreix: El vincle que va unir dos genis
La profunda connexió entre Marta Angelat i Miquel Cors no només es basava en el respecte professional mutu. Tots dos compartien un vincle molt més personal i proper: eren veïns de la localitat de Valldoreix, a Sant Cugat. Aquest origen comú va enfortir una amistat basada en la complicitat i l'entesa.
No eren només dos dels actors més importants de Catalunya, sinó també dues persones que compartien un mateix paisatge vital. Per això, l'homenatge d'Angelat no va ser únicament el gest d'una companya de professió. Va ser, sobretot, l'adeu d'una veïna i amiga que sentia la pèrdua d'una manera molt íntima i personal.
Dues carreres paral·leles d'èxit
Tant Miquel Cors com Marta Angelat són figures imprescindibles per entendre la història de la interpretació a Espanya. Cors es va convertir en un fenomen social amb 'Poblenou', però també va ser un pilar del teatre i un reputat actor de doblatge.
Per la seva banda, Marta Angelat és una autèntica llegenda viva. Actualment, la veiem a la sèrie de TV3 'Com si fos ahir', però la seva carrera abasta dècades de triomfs al teatre. A més, és una de les veus més reconegudes del doblatge, prestant el seu talent a estrelles com Anjelica Huston o Cher. Dues trajectòries paral·leles que, per un moment, es van unir en un gest de memòria eterna.
El tribut de Marta Angelat a Miquel Cors és un exemple de la generositat i la companyonia que existeixen en el món de l'art. Amb la seva dedicatòria, va aconseguir que l'aplaudiment del públic per a la seva obra fos també un aplaudiment infinit per al seu amic absent. Un record que manté viva la flama d'un actor que se'n va anar massa aviat però el llegat del qual, sens dubte, és inesborrable.