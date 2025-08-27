El mític actor de 'Poblenou' que va tenir una relació amb Nina

Hi ha noms que queden gravats per sempre en la memòria col·lectiva de la televisió. Un d'ells és el d'un actor que es va convertir en el patriarca de tot Catalunya gràcies a un paper inoblidable. Parlem del recordat Miquel Cors, qui va donar vida a Antoniu - pronunciat així - Aiguader a la pionera telenovel·la 'Poblenou'.
El que molts potser no recorden és que aquesta icona de la petita pantalla va compartir la seva vida amb una altra de les grans estrelles del nostre país. Ens referim a Nina, la potent veu que va representar Espanya a Eurovisió el 1989 i que anys després formaria tota una nova generació d'artistes. La seva història d'amor va ser la de dos talents que, durant un temps, van caminar junts.
Miquel Cors: el pare de la televisió catalana
Miquel Cors va ser, i continua sent, una figura fonamental en la història de la interpretació a Catalunya. El seu salt a la fama massiva va arribar el 1994 amb 'Poblenou', la primera telenovel·la de producció pròpia de TV3.
El seu personatge, Antoni, el pare de família que obria un supermercat, va connectar de seguida amb l'audiència. Cors es va convertir en una cara familiar i estimada - encara que també odiada - a milers de llars. Un personatge que era masclista, infidel i de vegades violent però que de tant en tant també feia bones accions.
Tanmateix, la seva carrera anava molt més enllà. Va ser un home de teatre respectat, on no només va actuar, sinó que també va dirigir. A més, posseïa una veu imponent que li va permetre desenvolupar una sòlida trajectòria en el doblatge. La seva prematura mort el 2010 a 61 anys va deixar un buit immens en el món de la cultura.
Nina: d'Eurovisió a reina del musical
La carrera de Nina, per la seva banda, ha estat un torb d'èxits en diferents disciplines artístiques. Tota Espanya la va descobrir el 1989, quan va defensar la cançó "Nacida para amar" al Festival d'Eurovisió. Anys més tard, la seva popularitat viuria un segon apogeu a convertir-se en l'estricta i carismàtica directora de l'acadèmia d''Operación Triunfo'.
El seu paper a les primeres edicions del concurs la va consolidar com un referent musical. No obstant això, ha estat al teatre musical on Nina ha trobat el seu veritable regne. La seva aclamada interpretació en produccions com 'Mamma Mia!' l'ha consagrat com una de les grans dames de l'escena espanyola.
Un amor discret al cor de l'espectacle
A mitjans dels noranta, Miquel Cors i Nina van formar una de les parelles més atractives del panorama artístic català. Ell era l'actor consagrat i ella, la jove cantant que despuntava amb una força aclaparadora.
La seva relació sentimental es va desenvolupar amb una notable discreció, allunyats del soroll mediàtic. Va durar cinc anys.
Eren dos professionals admirats que van gestionar la seva vida privada amb una elegància poc comuna. Encara que el seu matrimoni finalment va arribar a la seva fi, el record d'aquella unió perdura. Van representar la connexió de dos mons, el del teatre i la televisió amb el de la música, units pel talent i el respecte mutu.