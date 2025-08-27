El emotivo recuerdo de Marta Angelat (Com si fos ahir) a Miquel Cors (Poblenou)

La actriz y directora Marta Angelat, vecina del inolvidable actor de 'Poblenou', le dedicó la gira de una de sus obras más importantes tras su repentino fallecimiento, uniendo para siempre sus nombres en la memoria del teatro catalán.

En el mundo del espectáculo, existen lazos que trascienden los focos y los aplausos. Son las amistades y las complicidades forjadas entre bambalinas, lejos de la mirada del público. A veces, estos vínculos se manifiestan en gestos que revelan una profunda admiración y un cariño inmenso.

Este fue el caso de la gran Marta Angelat, una de las damas de la escena catalana. Poco después de la inesperada muerte del icónico Miquel Cors, ella le rindió uno de los homenajes más sentidos y significativos que se recuerdan. Un tributo que demostró que el recuerdo de los grandes artistas pervive en el trabajo de sus compañeros.

Un homenaje nacido sobre las tablas

El mundo de la cultura catalana quedó conmocionado en 2010 por la repentina muerte de Miquel Cors. El actor, inolvidable por su papel de Antoni Aiguader en 'Poblenou', falleció a los 61 años a causa de un infarto. Poco tiempo después, la actriz y directora Marta Angelat estrenaba una nueva producción teatral, la aclamada obra 'Escenes d’un matrimoni'.

En la presentación de la gira, Angelat anunció que cada función y cada aplauso estarían dedicados a la memoria de su amigo y compañero. Fue una declaración pública que conmovió al sector, convirtiendo su proyecto profesional en un altar para el recuerdo del actor desaparecido.

Valldoreix: El vínculo que unió a dos genios

La profunda conexión entre Marta Angelat y Miquel Cors no solo se basaba en el respeto profesional mutuo. Ambos compartían un vínculo mucho más personal y cercano: eran vecinos de la localidad de Valldoreix, en Sant Cugat. Este origen común fortaleció una amistad basada en la complicidad y el entendimiento.

No eran solo dos de los actores más importantes de Catalunya, sino también dos personas que compartían un mismo paisaje vital. Por eso, el homenaje de Angelat no fue únicamente el gesto de una compañera de profesión. Fue, sobre todo, el adiós de una vecina y amiga que sentía la pérdida de una forma muy íntima y personal.

Dos carreras paralelas de éxito

Tanto Miquel Cors como Marta Angelat son figuras imprescindibles para entender la historia de la interpretación en España. Cors se convirtió en un fenómeno social con 'Poblenou', pero también fue un pilar del teatro y un reputado actor de doblaje.

Por su parte, Marta Angelat es una auténtica leyenda viva. Actualmente la vemos en la serie de TV3 'Com si fos ahir', pero su carrera abarca décadas de triunfos en el teatro. Además, es una de las voces más reconocidas del doblaje, prestando su talento a estrellas como Anjelica Huston o Cher. Dos trayectorias paralelas que, por un momento, se unieron en un gesto de memoria eterna.

El tributo de Marta Angelat a Miquel Cors es un ejemplo de la generosidad y el compañerismo que existen en el mundo del arte. Con su dedicatoria, logró que el aplauso del público para su obra fuera también un aplauso infinito para su amigo ausente. Un recuerdo que mantiene viva la llama de un actor que se fue demasiado pronto pero cuyo legado, sin duda, es imborrable.