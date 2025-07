Emmanuel Macron la fa grossa amb Kate Middleton

Durant el sopar del 8 de juliol, organitzat pel rei Carles III en honor a la primera visita oficial d’un cap d’Estat francès des de 2008, Emmanuel Macron i Kate Middleton es van asseure junts per protocol.

En un brindis carregat de simbolisme, el president francès, després d’ajudar Kate amb la seva cadira, li va alçar la copa i li va fer un gest d’ullet. L’instant va ser captat per fotògrafs i en poques hores es va fer viral a plataformes com X, TikTok i Instagram.

L’excel·lència de Kate en el seu retorn no va passar desapercebuda, però el gest de Macron es va convertir en el centre del debat. Mentre alguns van considerar la seva actitud una mostra divertida de complicitat, d’altres —inclosa la comentarista Angela Levin— la van descriure com a “extremadament groller” i fora del protocol.

Un retorn radiant de Kate després de la seva batalla personal

Per a la princesa, aquesta va ser la seva primera gran aparició pública des que va anunciar el seu diagnòstic de càncer fa més d’un any. La seva presència al banquet va ser confirmada només 90 minuts abans d’arrencar la gala

Va enlluernar amb un vestit de seda vermella signat per Sarah Burton per a Givenchy, acompanyat de la icònica tiara Lover’s Knot, relíquia de la princesa Diana. Un acte ple de simbolisme: no només el seu retorn a l’entorn reial, sinó també una declaració de força i elegància després d’haver superat un període complicat.

Reaccions oficials i contrast cultural

Des del palau reial es va recalcar que no existia cap infracció contra el protocol, ja que no hi ha normes estrictes per al gest social, sempre que sigui respectuós.

A les xarxes es va subratllar l’absència d’un manual rígid: “No hi ha codis obligatoris”, van indicar fonts oficials, mentre es debatia si era només un gest d’ullet amistós o un gest fora de lloc.

Analistes en mitjans com The Royal Observer van destacar el contrast entre l’actitud “efervescent i encantadora” de Macron i la de la seva esposa Brigitte, la semblança de la qual es va catalogar com a freda o distant durant l’esdeveniment. S’hi va afegir també que el rei va parlar sobre la unió cultural franco-britànica, mentre Macron va brindar emfasitzant la necessitat de romandre units davant desafiaments actuals.

El significat en clau personal i pública

Més enllà del mateix gest, aquest moment reflecteix un encreuament de codis culturals i diplomàtics. A França, un gest d’ullet pot interpretar-se com a complicitat o complicitat amistosa, mentre que a l’entorn britànic reial deixa entreveure barreres invisibles d’etiqueta.

D’altra banda, l’aparició de Kate, vestida de vermell passió i amb joies d’alt valor simbòlic, va servir per treure el focus d’incidents previs: des de la polèmica reacció distant de Brigitte en sortir de l’avió fins a una caiguda d’equipatge del comboi francès.

Una anècdota o quelcom més

Així, la gala es va transformar en una posada en escena doble: diplomàcia i espectacle mediàtic. La pregunta que molts es fan ara és si aquest gest espontani marcarà un canvi en la relació pública dels Macron o si serà simplement recordat com una anècdota creuada amb la recuperació de la princesa.

Serà que Buckingham i l’Elisi valoren gaudir de complicitat despreocupada, o aquest gest d’ullet marcarà una nova matèria de debat sobre els límits del protocol reial.

En qualsevol cas, queda clar que Kate Middleton ha tornat amb força després de la seva batalla personal. Un vestit vermell, una tiara emblemàtica i el gest d’ullet inesperat de Macron van transformar el que havia de ser un sopar centrat en la política en un episodi que seguirà fent parlar.