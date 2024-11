Ni Zenit ni Eufòria: El programa de TV3 preferit de Toni Cruanyes

Toni Cruanyes és un dels periodistes més reconeguts de Catalunya, especialment pel seu paper com a presentador del 'Telenotícies Vespre' de TV3. On ha destacat per la seva capacitat de comunicar amb rigor i proximitat. Nascut a Canet de Mar, Cruanyes va estudiar periodisme a la Universitat Pompeu Fabra i compta amb una àmplia trajectòria que inclou corresponsalies a l'estranger, com a Londres i París.

La seva experiència internacional li ha permès aportar una perspectiva global en la tasca informativa, cosa que caracteritza el seu estil periodístic. A més, el seu lideratge a TV3 ha contribuït a consolidar la cadena com a referent informatiu en llengua catalana.

Més enllà de la seva carrera professional, Cruanyes també és conegut pel seu compromís amb la cultura i la llengua catalana, així com pel seu activisme en temes de drets LGTBIQ+. El seu llibre 'Un dels nostres', on reflexiona sobre la identitat catalana i la història recent de Catalunya. A través de les seves experiències personals i familiars, va tenir una excel·lent acollida general.

Parla sobre el programa favorit

Recentment, Toni Cruanyes ha estat la 'víctima' d'un nou format de '3cat' on es fa una entrevista molt ràpida a diferents cares de la cadena de televisió catalana. Hi fan escollir les diferents personalitats entre dos programes de la cadena per acabar decidint així quines són les seves preferides.

| 3Cat

Aquest 'trend' ha tingut també el presentador dels informatius, qui ha començat escollint entre 'Joc de cartes' i 'El foraster'. Entre aquests dos, Cruanyes va preferir escollir l'espai gastronòmica protagonitzat per Marc Ribas. Tot seguit va haver de decidir entre 'Joc de Cartes' i 'Polònia', decantant-se pel programa d'humor d'actualitat i política de TV3.

Després d'això, va tocar enfrontar aquest espai amb 'Cuina com puguis', i va tornar a preferir el programa d'humor. Seguidament, va continuar escollint 'Polònia' quan el van fer decidir amb altres espais com 'Animals arquitectes' o 'El Forense'. Després d'això, 'L'Eclipsi' va desbancar l'espai d'humor, "L'eclipsi m'està agradant", deia el mateix Toni.

Després d'això, li va tocar decidir entre aquest espai o 'Asfalt', i aquesta vegada Cruanyes va preferir la sèrie de televisió. Després d'això, va escollir, el 'Sense ficció', encara que va deixar clar que era depenent de la setmana i el documental que s'estrenés. A la següent elecció va aparèixer 'Eufòria', i el presentador català ho va tenir clar de seguida que preferia el concurs musical.

Aquí va arribar la decisió més complicada per a Toni, qui va haver de dedicar entre 'Eufòria' o 'Zenit', els dos formats molt semblants que comparteixen el component de concurs musical. "Ara Zenit, però m'agrada més Eufòria", va dir Cruanyes, tornant a escollir el primer.

Finalment, van arribar les eleccions finals entre 'Eufòria' i 'Tor', i aquesta vegada Cruanyes va escollir la sèrie documental de Carles Porta. La qual va tornar a escollir en la darrera decisió amb el 'Tot costa'. Així doncs, ni 'Zenit' ni 'Eufòria', el programa favorit de Toni Cruanyes a TV3 és 'Tor'.