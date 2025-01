Ni Cayetano ni Jacobo: Es desvela el nom del nou xicot de Victoria Federica

per Pol Nadal

El 2025 ha començat amb força per a Victoria Federica de Marichalar y Borbón. La neboda del rei Felip VI, que ha optat per mostrar una faceta molt més mediàtica gràcies a la seva participació en la cinquena temporada de El Desafío, sorprèn ara amb la notícia d'un nou romanç.

Lluny dels rumors que la vinculaven a diversos joves de classe alta de Madrid, aquesta vegada el nom que ha sortit a la llum és el de Borja Moreno, un empresari lligat al món de l'oci nocturn i la restauració.

Una Victoria Federica més contenta

Per a aquells que segueixen El Desafío, el canvi de la jove al plató és evident. En les seves primeres proves, la royal no va sortir massa satisfeta: en l'apnea amb prou feines va aguantar un minut i 38 segons, mentre que l'extenista Feliciano López va aconseguir rondar els 4 minuts.

Tanmateix, en la següent emissió, Vic (com la solen anomenar els fans a les xarxes) va mostrar valentia en enfrontar la passarel·la del vertigen, arribant amb èxit als sis metres d'altura. Al marge de la seva performance, el que més està cridant l'atenció és la seva actitud: somriures i un aparent “bon rotllo” que, fins ara, pocs li havien atribuït.

Qui és Borja Moreno?

La premsa el descriu com un empresari emergent del sector de l'hostaleria i l'oci. D'acord amb el seu perfil de LinkedIn, ha estat director de relacions públiques en el Grupo Trocadero, conegut pels seus exclusius locals a la costa gaditana.

Va ser precisament a Trocadero Sotogrande, un dels punts d'estiueig del cercle aristocràtic i familiar de la pròpia Victoria, on hauria saltat l'espurna. Ara, Borja Moreno treballa com a director comercial del grup Sounds, amb diversos locals i discoteques a Madrid i Marbella —entre ells, Castellana 8 a la capital i el Fitz a la localitat malaguenya—.

Borja ja va estar relacionat amb l'aristocràcia

La revelació d'aquest romanç ha aportat un ingredient picant: es diu que Borja va mantenir un romanç passatger amb Amina Martínez Irujo, filla de Genoveva Casanova i Cayetano Martínez de Irujo. De confirmar-se, la coincidència resulta si més no curiosa, atès que Amina i Victoria pertanyen a un mateix cercle d'amistats. A més, la filla de la infanta Elena comparteix edició de El Desafío precisament amb Genoveva Casanova, mare d'Amina.

Uns inicis discrets

Malgrat la prominència de Victoria Federica als mitjans, de moment no existeixen fotografies oficials de la parella. Segons indiquen fonts properes, Borja Moreno tendeix a ser molt discret i prefereix mantenir-se darrere les càmeres i els focus. Prefereixen aquest hermetisme podria i un perfil baix per conèixer-se i començar una relació que, encara no és oficial, però cada vegada ofereix menys dubtes.