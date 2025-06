'Com si fos ahir' del 25 de juny: La Noe descobreix un secret del Bolaños

El capítol de Com si fos ahir del dimecres 25 de juny arriba amb reconciliacions passionals, secrets destapats i un gir inesperat en la lluita pel control de l’institut, mentre la toxicitat en les relacions es fa més evident que mai. Recordem que dimarts 24 no hi ha capítol. És Sant Joan, festiu, i com és habitual en aquest tipus de dies, TV3 fa una programació especial.

Després de dies de tensió, retrets i venjances a La Barnateca, la Cristina i l’Eugeni segueixen sense cedir, competint per veure qui té el darrer mot. Tot i així, l’atracció mútua pot més que l’orgull i tots dos decideixen resoldre les diferències al llit, en un retrobament carregat de passió.

Aquesta reconciliació física, però, no garanteix que les diferències personals i professionals s’hagin resolt, i podria ser només una treva temporal en una guerra de poders i gelosies. L’Adrià aprofita per preguntar per la Itziar i l’Eugeni.

| TV3

La Patri pren una decisió clau

Mentrestant, la Gemma admet a l’Andreu que tenia raó des del principi: la Patri està immersa en una relació cada vegada més tòxica amb el Bernat. Aquesta confessió marca un punt d’inflexió i obre la porta a buscar solucions per ajudar la Patri, especialment ara que el Bernat es coneix amb el Valeri, cosa que pot afegir un nou nivell de complexitat i control sobre la vida de la Patri.

Han donat a la Patri la feina de la Universitat però ella la refusa. Li diu clar al Bernat que està bé a la Barnateca i no pensa deixar la feina. La seva reacció, de ben segur, serà dolenta.

La Noe es mobilitza

A l’institut, la Noe i el Miquel reben amb alegria la notícia que el Quique ha decidit presentar-se finalment com a candidat a director. Aquesta decisió, valenta i carregada d’il·lusió, sacseja l’ambient i desperta l’esperança de parar els peus al Bolaños.

| TV3, XCatalunya, Justicon

A més, la Noe, gairebé per casualitat, s’assabenta d’una informació que pot ser clau per ajudar el Quique a guanyar les eleccions, probablement relacionada amb alguna mala praxi o decisió polèmica del Bolaños. Aquest descobriment pot donar la volta a la campanya i posicionar el Quique com el gran favorit per liderar l’institut ara que l’Adela, l’actual directora, està de baixa i s’ha retirat de la cursa electoral. I això no és tot. L’Adrià i l’Eric en fan alguna i els respectius pares s’han de presentar a l’escola.

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del dimecres 25 juny de 2025?

El segon episodi de la setmana de ‘Com si fos ahir’ – aquesta setmana només n’hi haurà quatre- començarà a les quatre i tres minuts de la tarda. Tindrà una durada de trenta-nou minuts. Com cada dia, es podrà mirar en directe a TV3 i a la plataforma 3cat.