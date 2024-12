Quim Masferrer passa la pitjor estona de la seva vida fent ponting: 'Quin mal rotllo'

El Foraster ha tornat. Quim Masferrer va començar la temporada a Sant Pol de Mar i al segon capítol ha viatjat fins a la muntanya, en concret La Pobla de Lillet. Igual que a tots els programes, el presentador va conèixer gent del poble, va intercanviar sensacions i experiències. Va parlar amb dos 'periodistes' aficionats que explicaven el que passava al poble, amb l'alcalde i amb uns nens que es divertien al riu.

Masferrer va fer broma sobre la gran quantitat de ponts del poble. "Ponts ja estava agafat", va dir. En al·lusió al poble Ponts, a la comarca de la Noguera. Precisament, un pont va ser el protagonista de la seva estada a aquest poble del Berguedà. El foraster va haver de baixar amb una corda des de dalt del pont fins que va tocar l'aigua. Descalç.

La seva reacció va ser clara: "h... que freda", però les seves queixes no només eren per la temperatura de l'aigua. Eren per la por que va passar baixant des de dalt del pont fins a terra. El vídeo s'ha fet viral a les xarxes socials i els espectadors han aplaudit la seva actuació.

"Ets el nostre ídol", "et fiques en uns merders", li deien per Twitter. I és que no és la primera vegada que Quim Masferrer es veu obligat a fer un esport de risc. En altres temporades ha fet puenting de veritat, caient al buit i gràcies a la gravetat. També ha fet escalada a Montserrat. Ha fet surf... Està acostumat a les emocions fortes.

| TV3

Quim Masferrer, una vida vinculada al teatre ia TV3

Quim Masferrer va començar la seva carrera artística en l'àmbit teatral amb el col·lectiu Teatre de Guerrilla, fundat a mitjans dels anys 90. Aquest grup, compost per Masferrer juntament amb Carles Xuriguera i Fel Faixedas, es va destacar per la seva crítica social i humor àcid. Les obres del col·lectiu es van convertir ràpidament en un referent als escenaris catalans, combinant sàtira política i cultura popular.

Quim Masferrer va fer el salt a la televisió a través de TV3, on va començar a guanyar notorietat. El seu estil fresc i espontani el va fer convertir-se en un dels presentadors i creadors més estimats pel públic català. El seu programa estrella és "El Foraster", que es va estrenar el 2013 i el va catapultar a la fama.

"El Foraster": En aquest programa, Quim Masferrer visita petits pobles de Catalunya per conèixer els seus habitants i escoltar les seves històries. El format combina humor, emoció i humanitat i ha estat aclamat tant per l'audiència com per la crítica. El programa continua sent un èxit després de més de 10 temporades.