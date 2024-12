Quim Masferrer ho torna a fer a TV3: 'Els nens enganxats'

Quim Masferrer ha tornat amb força a TV3, estrenant una nova temporada del Foraster. El programa continua fidel a la seva essència: visitar pobles de Catalunya i donar veu als habitants. Aquesta fórmula única ha captivat novament el públic, consolidant-se com una de les propostes més estimades del canal.

Des del seu debut, El Foraster ha destacat per la capacitat d'emocionar i connectar amb els espectadors. Masferrer aconsegueix treure històries commovedores i moments d'humor, fent que cada episodi sigui especial. Aquesta barreja d'entreteniment i humanitat l'ha convertit en un referent de la televisió catalana.

L'estrena de la temporada ha estat un autèntic èxit, liderant les audiències de dilluns a la nit. Amb un 23,4% de quota de pantalla, el programa ha demostrat ser imbatible. TV3 segueix apostant per aquest format, que no només triomfa a la televisió, sinó també a plataformes digitals.

Un èxit rotund a les audiències

L'estrena d'El Foraster va aconseguir 693.000 espectadors acumulats, situant-se com a líder absolut del prime time. Aquesta dada no sols ressalta l'èxit del programa, sinó també la fidelitat de la seva audiència. Amb un 66,3% de fidelització, demostra que Masferrer sap com mantenir el públic enganxat a la pantalla.

| TV3

El programa no només conquereix els adults, sinó també els més joves. Segons les dades d'audiència, un 26,4% dels nens de 4 a 12 anys van seguir l'estrena.

Aquest és un èxit important, considerant la dificultat de captar aquest segment a la televisió tradicional. A més, entre els diferents adults de 25 a 44 anys, la quota va ser del 24,2% i va consolidar també el seu atractiu entre el públic jove.

L'impacte d'El Foraster també es reflecteix al target comercial, amb un notable 22,5 %. Aquesta xifra mostra la seva capacitat d'atreure anunciants, cosa que reforça la seva importància per a la cadena. Així mateix, el programa va contribuir amb 2,6 punts a la mitjana diària de TV3, que va assolir un 15,2%.

Més enllà de la televisió tradicional

El Foraster no només brilla a la televisió, també domina les plataformes digitals de 3Cat. S'ha convertit en el contingut més vist en directe, reafirmant-ne la rellevància en el panorama audiovisual actual. Aquest èxit és un reflex del carisma de Quim Masferrer i de la proximitat del programa amb el públic.

Els espectadors destaquen el format únic del programa, que combina humor, emoció i paisatges impressionants. Masferrer aconsegueix captar l'essència de cada poble i els seus habitants, generant moments memorables que connecten amb l'espectador. El seu estil proper i espontani és clau en aquest èxit continuat.

Amb xifres com aquestes, El Foraster es consolida com un dels pilars de TV3. Quim Masferrer ha demostrat, una vegada més, la seva capacitat per liderar audiències i emocionar el públic. La seva habilitat per explicar històries i connectar amb les persones és un exemple del poder de la televisió ben feta.