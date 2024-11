La desconeguda dona d'Albert Adrià, el curiós negoci que regenta i no és de cuina

per Pol Nadal

Albert Adrià és un dels cuiners més destacats a nivell internacional i germà del també famós xef Ferran Adrià. Tot i que el seu germà ha estat molt més mediàtic durant anys, l'Albert també gaudeix d'una posició excepcional al món de l'alta cuina. De fet, actualment molt millor que Ferran.

Té un estil propi que l'ha dut a ser nomenat el segon millor cuiner del món a The Best Chef Award. El reconeixement deixa clar el seu talent a nivell gastronòmic i és un premi a una carrera d'esforços.

Albert Adrià va començar la seva carrera treballant amb el seu germà al famós restaurant el Bulli, al Cap de Creus. Després del tancament d'aquest restaurant el 2011, Albert es va centrar en els seus propis projectes a Barcelona , especialment en restaurants com Tickets, Pakta, Bodega 1900 i Hoja Santa. Cadascú amb una proposta única, però amb una cuina excel·lent.

Catalunya, terra de cuiners

Barcelona i Catalunya són reconegudes internacionalment per la seva rica tradició gastronòmica. El nostre país gaudeix d'establiments d'alta cuina que tenen estrelles Michelin i sols Repsol. La ciutat de Barcelona, en particular, ha esdevingut una destinació gastronòmica de primer nivell, on locals i visitants poden gaudir d'una varietat de propostes.

Sílvia Fernández, la dona afortunada d'Albert Adrià

I lògicament, Albert Adrià, el marit afortunat de Sílvia Fernández. La seva dona, en el seu àmbit, també té una carrera d'èxit. És una professional al món dels casaments i esdeveniments, i està al capdavant del seu propi negoci, Silvia Fernández Atelier. Aquest és un espai on es dedica al disseny i creació de vestits de núvia i vestits de festa.

El seu treball es caracteritza per l'atenció al detall i la cerca de peces úniques i personalitzades. Són robes ideals per als que desitgen lluir alguna cosa especial de vegades memorables. A través del vostre compte d'Instagram, Silvia comparteix algunes de les seves creacions i el procés darrere de cada disseny. Aquestes fotos serveixen per mostrar el seu talent i dedicació al sector de la moda i els esdeveniments.

| Canva Pro

La seva marca ofereix diverses col·leccions, com "Muses," "Mademoiselle," i "Brava," cadascuna caracteritzada per la seva elegància i atenció al detall. L'empresaria cerca crear dissenys personalitzats que reflecteixin els somnis i la personalitat de cada client i utilitza teixits d'alta qualitat i detalls exclusius.

A més, el seu negoci inclou diversos punts de venda a ciutats importants d'Espanya. També organitza esdeveniments exclusius on les clientes poden conèixer les seves col·leccions i rebre assessorament personalitzat.