TV3 pesca al programa d'Alfonso Arús

TV3 segueix ampliant la seva llarga oferta de continguts i ara s'endinsa en un terreny on cada cop més formats aconsegueixen connectar amb el públic: els famosos videopodcasts. En el seu afany de diversificar el catàleg, la cadena pública catalana ha apostat per una proposta fresca i actual que aborda temes essencials de la vida familiar i la maternitat.

Amb aquest nou projecte, el canal busca connectar amb una audiència més àmplia i oferir un espai on es trenquen els mites i els tabús que envolten la maternitat. Aquest format, que combina la frescor del videopodcast amb l'experiència televisiva, representa una evolució en el contingut que sol oferir TV3 i obre una nova etapa en la programació.

L'estratègia de la cadena catalana s'ha centrat a atreure nous talents que puguin aportar una perspectiva moderna i propera sobre temes que afecten les famílies. Amb aquest objectiu al cap, TV3 ha posat la seva mirada a la competència i ha aconseguit captar l'atenció de dues figures que han aconseguit guanyar-se l'afecte del públic.

Els dos "nous fitxatges"

Es tracta d'una dupla de presentadores que, des de fa anys, destaquen al programa 'Aruser@s'. Un espai d'èxit a La Sexta sota la conducció d'Alfonso Arús. L'aposta pel format del videopodcast no només busca enriquir l'oferta televisiva de la cadena catalana, sinó també atraure una audiència fidel que segueix aquests temes amb interès.

Les presentadores Alba Gutiérrez i María Moya han estat les triades per liderar aquest innovador projecte de TV3. Totes dues, conegudes per la seva naturalitat i carisma, han estat part fonamental de l'èxit d''Aruser@s'. On tractaven temes d'actualitat amb un estil fresc i desenfadat.

Tot i això, ara han decidit emprendre un nou camí a la televisió catalana. Protagonitzant un programa que trenca amb els tabús i els estereotips de la maternitat. Aquest espai, titulat 'Mai és el moment', ofereix un total de 12 capítols.

En què es relaten 14 històries de mares inspiradores que comparteixen les seves vivències i desafiaments. Així, Gutiérrez i Moya no només mostren una faceta diferent de la seva vida professional. Sinó que també s'involucren en un projecte que els permet connectar amb una audiència que comparteix les seves experiències i preocupacions sobre la maternitat.

El nou programa, disponible a la plataforma digital de TV3, '3cat', explora la maternitat des d'una perspectiva propera i honesta. I compta amb la confiança de Catalunya Ràdio, que també ha apostat per aquest format innovador.

La idea darrere de 'Mai és el moment' és oferir un espai on les mares siguin les veritables protagonistes i puguin expressar les seves històries sense filtres ni prejudicis. Les conductores han mostrat el seu entusiasme per aquest nou projecte, assenyalant que senten una gran responsabilitat i emoció en abordar un tema tan important i significatiu a les seves pròpies vides.