El ball de Xavi Hernández i la seva dona que fa pujar la temperatura de les xarxes

per Sergi Guillén

Tot i que Xavi Hernández ja no és tècnic del FC Barcelona, el seu nom continua sent més present que mai a les tertúlies i a l'entorn del FC Barcelona. Tant els seguidors com els periodistes culers comparen setmana rere setmana el joc que mostra el Barça de Hansi Flick amb què es va veure els comandaments de Xavi. Tot i això, el de Terrassa es manté molt al marge de tot aquest debat.

Recentment s'ha relacionat el nom del català amb la banqueta del Manchester United.Tot i això ell no ha donat declaracions sobre això i segueix fora del focus mediàtic. Tot i això en xarxes continua sent molt actiu, i recentment l'hem vist al costat d'Hansi Flick, encara que aquesta vegada se n'ha parlat per un altre fet.

Un vídeo viral de l'extècnic

L'exentrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, ha tornat a ser el centre d'atenció a les xarxes socials. En aquesta ocasió, Xavi ha sorprès els seus seguidors amb els seus moviments a la pista de ball. On se'l va veure gaudint d'una animada vetllada amb la seva dona, Núria Cunillera.

El moment va ser captat i compartit a Instagram per la influencer Raphaella Sanches. Qui va aconseguir captar l'espontaneïtat i la complicitat de la parella en una gran nit que, sens dubte, quedarà a la memòria de molts dels seus fans.

El vídeo, que ràpidament es va viralitzar, mostra Xavi movent-se al ritme de la música. Acompanyat de la Núria, que llueix un elegant vestit negre d'encaix, mentre tots dos semblen gaudir de l'ambient festiu. La publicació, titulada amb humor com “Xavi treu els passos prohibits”, ha generat una allau de reaccions en xarxes socials.

Una sensació a les xarxes

On els usuaris s'han mostrat encantats amb la faceta més relaxada i familiar de l'ídol culer. La majoria dels comentaris destaquen com se'ls veu de ben junts i com n'és de divertit veure Xavi en un paper tan diferent de l'habitual.

Des que va deixar de ser tècnic del Barça, Xavi ha mantingut una imatge seriosa, i aquest tipus de moments personals ofereixen als seus seguidors una finestra diferent de la seva vida actual. La seva esposa Núria, que també apareix freqüentment en esdeveniments i en xarxes socials.

S'ha convertit en una figura pública per dret propi, i junts formen una de les parelles més estimades a l'àmbit del futbol espanyol. L'espontaneïtat de Xavi i Núria a la pista de ball ha estat el tema de conversa en plataformes com X (Twitter) i Instagram.

I encara que el vídeo és breu, ha aconseguit capturar una atmosfera única que pocs imaginaven veure al llegendari migcampista del Barça. Aquest ball ha demostrat, una vegada més, que els grans moments no sempre succeeixen al camp de joc.