Es jubila: El missatge emotiu de Xavier Graset a una companya

En el món de la televisió, darrere de les càmeres, hi ha professionals que, encara que no apareixen en pantalla, són fonamentals per a l'èxit dels programes. Un d'aquests pilars a TV3 ha estat una maquilladora i caracteritzadora que, després de dècades de dedicació, ha decidit jubilar-se. La seva partida ha generat una onada d'emocions i reconeixements, especialment per part de Xavier Grasset, un dels presentadors més emblemàtics de la cadena.

Figura important però desconeguda

Anna Muixí ha estat una figura essencial a la sala de maquillatge de TV3, treballant en nombrosos programes i col·laborant amb una àmplia varietat de presentadors i actors. La seva habilitat per transformar els professionals de la pantalla ha estat reconeguda i valorada per tots aquells que han tingut el plaer de treballar amb ella.​

Xavier Grasset, conegut per la seva tasca en programes com "La selva", ha compartit un emotiu missatge a les seves xarxes socials per acomiadar la seva companya i amiga. En la seva publicació, Grasset va recordar els diversos programes en què van treballar junts, des de "Sense Títol" fins a "Aquest any 100", destacant les transformacions que l'Anna va aconseguir en ell al llarg dels anys. A més, va compartir una fotografia en què se'ls veu abraçats, reflectint la complicitat i l'afecte que han compartit durant la seva trajectòria professional.​

"Amb l'Anna Muixí també n'hem viscut de tots colors, els que m'ha posat a la cara… tots aquests anys, del 'Sense Títol', o el 'Bonic Vespre', a l''Aquest any 100', tota una transformació! I a tants d'altres…. Fins que ara diu que es jubila… i em deixa enmig de 'La Selva'. Gràcies Anna!! Un plaer!"

Reaccions a les xarxes socials

La publicació de Grasset ha rebut nombroses mostres de suport i afecte per part d'altres professionals de TV3 i seguidors de la cadena. Anna Muixí va respondre al missatge amb paraules plenes d'emoció, agraint els bons moments compartits i destacant l'alegria d'haver treballat junts.​

Altres rostres coneguts de la televisió catalana també han expressat la seva gratitud cap a l'Anna. Per exemple, l'actriu Judit Martín va compartir a les seves xarxes socials imatges de les caracteritzacions realitzades per Muixí, ressaltant el seu talent i dedicació.​

La jubilació d'Anna Muixí marca la fi d'una era a TV3, deixant un llegat de professionalisme i creativitat en l'àmbit de la caracterització televisiva. La seva contribució ha estat fonamental per a la imatge i l'èxit de molts programes i presentadors al llarg dels anys.​

Jubilació important a TV3

Amb la seva partida, la cadena perd una de les seves figures més estimades i respectades darrere de les càmeres. No obstant això, la seva influència i l'afecte que ha deixat en els seus companys perduraran en el temps.​

Qui prendrà el relleu d'Anna Muixí a la sala de maquillatge de TV3? Aconseguirà mantenir l'alt estàndard que ella va establir durant la seva carrera? Només el temps ho dirà, però el que és segur és que el seu llegat seguirà inspirant futures generacions de professionals en el món de la televisió.