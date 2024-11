'Com si fos ahir' del 21 de novembre: L'Àngela la fa grossa contra tot i tothom

Penúltim capítol de la setmana a ‘Com si fos ahir’. Aquest dijous veurem tres trames principals, dues d’elles força connectades entre elles. La primera, però, és continuació d’una que avui ja ha tingut protagonisme. És la del triangle amorós entre la Korinna, el Marc i el Marcel. De fet tampoc es podria parlar d’aquest concepte ja que el Marcel no entra en l’equació per molt que ho intenti.

La Korinna ha tornat a Barcelona i els dos germans la volen veure. Tots dos tenen la mateixa idea d'anar-la a veure a la perruqueria. El Marc li intenta treure la idea del cap al Marcel i fins i tot li diu que és un babós però ell ho continua intentant. Això sí, com a mínim li augmenta el sou. Fa temps que ho demana i tot i que l’Eva ho desaconsella tenint en compte la situació econòmica del gimnàs, el propietari s’imposa.

| TV3

El Litus ha d'intervenir

La segona trama té a veure amb l’Ismael. El noi convenç el Litus perquè parli amb l'Àngela perquè els deixin anar al concert. És el grup preferit de l’Aloma i el Litus es mostra comprensiu. La mare de la noia es mostra molt inflexible i l’està manipulant des de que es va separar del seu marit – i pare de l’Aloma – Víctor. De fet fa uns dies va aconseguir que cancel·lés un pla amb el seu pare per estar amb ella. L'Aloma està molt agraïda amb l’Ismael i el Litus, però l'Àngela no en vol parlar.

L'Àngela organitza un escàndol a la consultoria

Finalment, i també relacionat amb l’Àngela, aquesta acusa la consultoria de negligència. Diu que ha de pagar una morterada en indemnitzacions i en culpa a la Gemma. La Noe intenta argumentar però acaba rebent. L’Àngela fins i tot els diu que són uns ineptes. El Miquel demostra que no és així i que tenen raó. La Noe creu que tot és culpa del Víctor i vol evitar que sigui soci del Miquel.

| TV3

Es veia a venir que la contractació del Víctor acabaria duent problemes. L’Àngela no ha paït la separació i està fent tots els possibles per perjudicar de forma directa o indirecta el seu ex. No li perdona al Víctor que li fos infidel amb un amic de la coral qui, a més, ara és la seva actual parella.

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del dijous 21 de novembre de 2024?

La programació oficial de TV3 indica que el capítol començarà a les quatre i cinc minuts de la tarda. Tindrà una durada de trenta-set minuts comptant la pausa publicitària. Com cada dia es podrà mirar en directe a TV3. També a la plataforma 3cat.