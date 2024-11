El zasca de la Reina Sofia a Letícia en forma de regal: 'Perquè no passis fred'

La monarquia espanyola no només és coneguda per la seva influència i poder, sinó també per les intrigues familiars que han alimentat titulars durant anys. Joan Carles I i la seva dona, la Reina Sofia, han estat al centre de moltes polèmiques.

I una de les més comentades ha estat la relació amb Letícia, esposa de Felip VI. Aquest conflicte va aconseguir la seva màxima expressió en un peculiar regal nadalenc que Sofia va oferir a Letícia, carregat de simbolisme i, per a molts, també humiliació.

Des que Letícia Ortiz es va unir a la família reial, el seu origen plebeu i caràcter independent han estat motiu de tensions. Tot i que Joan Carles I sempre ha destacat per la seva generositat amb les seves properes, especialment amb els seus amants, aquest no va ser el cas amb Letícia.

El 'bombàs' de Pilar Eyre

Segons revelacions de la periodista Pilar Eyre, Sofia també va mostrar la seva desaprovació de manera indirecta, però efectiva. Un dels moments més recordats va ser l'intercanvi de regals per Nadal. Quan Letícia va rebre un simple pijama de franel·la amb una nota de la Reina Sofia: "Perquè no passis fred".

Aquest gest, lluny de ser un acte d'afecte, va ser interpretat com un clar menyspreu. La Reina Letícia, que ja convivia amb el Rei Felip VI en un palau de luxes, havia assenyalat prèviament que les condicions de calefacció no eren les millors. La Reina Emèrita Sofia va aprofitar aquesta forta queixa per lliurar un regal que combinava la ironia i un subtil missatge de “no ets una de les nostres”.

Aquell Nadal van quedar marcats no només pel regal del pijama, sinó també per l'entorn d'ostentació en què es van desenvolupar. Mentre els regals per a altres membres de la família s'adquirien en botigues exclusives de Londres, el detall cap a la Reina Letícia semblava tret d'un mercat ambulant.

A més d'aquell pijama, un altre any la Reina Emèrita Sofia va optar per regalar a Letícia un lot de productes de bellesa valorat en només trenta euros. Una elecció que contrastava amb la imatge d'opulència de la família reial i que alguns van interpretar com una manera de recalcar les diferències socials entre Letícia i els Borbons.

Aquest pressupost ajustat no feia justícia a l'estatus de la família reial ni al protocol esperat per a aquestes ocasions. En canvi, subratllava la distància que Sofia desitjava mantenir amb qui considerava una "intrusa" al cercle de la reialesa.

Una relació marcada per la tensió

El contrast entre l'actitud de Joan Carles I i la Reina Sofia cap a Letícia i altres dones és evident. Mentre el Rei Emèrit no dubtava a gastar sumes milionàries en regals per als seus amants, amb la nora el to era completament diferent. Aquest comportament reflecteix les dinàmiques internes de poder a Zarzuela, on els diners i els gestos simbòlics s'utilitzen per marcar jerarquies.

El relat de Pilar Eyre, recollit al seu bloc a 'Lecturas', afegeix més detalls. Sobre com Letícia va viure aquestes experiències com una prova constant d'adaptació a una família que mai no la va acceptar plenament. Als sopars de gala i esdeveniments familiars, Letícia era testimoni de com els Borbons no escatimaven en luxes, però mantenien una actitud distant i de vegades hostil cap a ella.

Amb el pas dels anys, la relació entre Letícia i Sofia ha continuat sent objecte d'especulacions. Tot i que els gestos públics han intentat mostrar unitat, episodis com el de la porta de la Catedral de Palma o els regals nadalencs han deixat empremta a l'opinió pública.

Per a molts, aquestes accions de la Reina Sofia reflecteixen un intent de reafirmar-ne la posició. Davant una Letícia que, encara que regna consort, encara lluita per ser completament acceptada a la dinastia dels Borbons.