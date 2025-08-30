Dani de la Orden trenca el seu silenci i dona detalls de la 2a part de 'Casa en flames'

Dani de la Orden feia mesos que esquivava una pregunta que cremava entre fans i exhibidors. El fenomen de ‘Casa en flames’ va consolidar el seu nom i va deixar obert un epíleg tant prometedor com incòmode. El director va triar el moment i el micròfon adequats per calmar l’espera sense apagar la intriga. Ara trenca el seu silenci i ofereix les primeres coordenades d’una segona part que ja s’escriu.
De Cadaqués a la neu
No abunda en espòilers, però la pista central reubica el tauler familiar cap a una altra temperatura. La saga no busca repetir-se, sinó dialogar amb el que ha passat i perllongar-ne les conseqüències dramàtiques. A ‘Versió estiu’ de RAC1, el 26 d’agost de 2025, De la Orden va confirmar que la seqüela transcorrerà a la muntanya durant l’hivern. Va parlar d’una història que es desenvolupa a la neu i que roman unida als fets de la primera pel·lícula.
Guió amb Eduard Sola i un pla encara en fase embrionària
També va deixar entreveure possibles focus narratius sobre la mare i el pare, sense tancar cap porta encara. El director treballa el guió juntament amb el guionista Eduard Sola, peça clau de l’èxit i veu molt escoltada aquest any. Tots dos van reconèixer des de 2024 que la seqüela estava en escriptura i sense calendari ni finançament assegurats per ara. Fins i tot es van considerar paisatges com Baqueira o La Molina per rodar, tot i que sense decisions fermes més enllà del desig creatiu.
Per què ‘Casa en flames’ va arrasar
La primera pel·lícula es va convertir en la cinta en català més taquillera a l’Estat, impulsant la conversa mediàtica i el boca-orella. Va liderar nominacions als Premis Feroz 2025 i va acabar arrasant a la gala, consolidant el seu tiratge entre crítica i públic. Aquest reconeixement sosté l’aposta per una segona entrega i reforça la marca d’un cineasta cada cop més influent. Canviar Cadaqués per la neu altera la llum, els ritmes familiars i el tipus de xocs generacionals que veurem.
Calendari probable i següent pas industrial
El tancament hivernal afavoreix l’humor incòmode i la tensió, elements que De la Orden maneja amb precisió quirúrgica. Si el focus torna a Montse i el seu clan, el relat podria explorar la culpa, l’herència emocional i els silencis que calcina el passat. La producció depèn de l’encaix financer i d’agendes d’un repartiment coral encapçalat per Emma Vilarasau, Enric Auquer i Clara Segura. Amb el guió en desenvolupament, el raonable és pensar en un rodatge hivernal i una estrena posterior, sempre que el projecte tanqui socis.
El mateix equip ja ha avisat que van sense presses, prioritzant una història que mereixi continuar la conversa iniciada. Dani de la Orden ha encès la metxa exacta, prou pistes per il·lusionar, però amb marge per sorprendre quan arrenqui el rodatge. L’esperança del públic és clara, repetir la febre de taquilla i conversa que va convertir la seva pel·lícula en esdeveniment cultural.