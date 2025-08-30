Dani de la Orden rompe su silencio y da detalles de la 2a parte de 'Casa en flames'

Dani de la Orden llevaba meses esquivando una pregunta que ardía entre fans y exhibidores. El fenómeno de ‘Casa en flames’ consolidó su nombre y dejó abierto un epílogo tan prometedor como incómodo. El director eligió el momento y el micrófono adecuados para calmar la espera sin apagar la intriga. Ahora rompe su silencio y ofrece las primeras coordenadas de una segunda parte que ya se escribe.

De Cadaqués a la nieve

No abunda en espóileres, pero la pista central reubica el tablero familiar y empuja el tono hacia otra temperatura. La saga no busca repetirse, sino dialogar con lo sucedido y prolongar sus consecuencias dramáticas. En ‘Versió estiu’ de RAC1, el 26 de agosto de 2025, De la Orden confirmó que la secuela transcurrirá en la montaña durante el invierno. Habló de una historia que se desarrolla en la nieve y que permanece unida a los hechos de la primera película.

Guion con Eduard Sola y un plan aún en fase embrionaria

También deslizó posibles focos narrativos sobre la madre y el padre, sin cerrar ninguna puerta todavía. El director trabaja el libreto junto al guionista Eduard Sola, pieza clave del éxito y voz muy escuchada este año. Ambos reconocieron desde 2024 que la secuela estaba en escritura y sin calendario ni financiación asegurados por el momento. Incluso se barajaron paisajes como Baqueira o La Molina para rodar, aunque sin decisiones firmes más allá del deseo creativo.

Por qué ‘Casa en flames’ arrasó

La primera película se convirtió en la cinta en catalán más taquillera en el Estado, impulsando la conversación mediática y el boca-oreja. Lideró nominaciones en los Premios Feroz 2025 y terminó arrasando en la gala, consolidando su tirón entre crítica y público. Ese reconocimiento sostiene la apuesta por una segunda entrega y refuerza la marca de un cineasta cada vez más influyente. Cambiar Cadaqués por la nieve altera la luz, los ritmos familiares y el tipo de choques generacionales que veremos.

Calendario probable y siguiente paso industrial

El encierro invernal favorece el humor incómodo y la tensión, elementos que De la Orden maneja con precisión quirúrgica. Si el foco vuelve a Montse y su clan, el relato podría explorar la culpa, la herencia emocional y los silencios que calcina el pasado. La producción depende del encaje financiero y de agendas de un reparto coral encabezado por Emma Vilarasau, Enric Auquer y Clara Segura. Con el guion en desarrollo, lo razonable es pensar en un rodaje invernal y un estreno posterior, siempre que el proyecto cierre socios.

El propio equipo ya ha avisado que van sin prisas, priorizando una historia que merezca continuar la conversación iniciada. Dani de la Orden ha encendido la mecha exacta: pistas suficientes para ilusionar, pero con margen para sorprender cuando arranque el rodaje. La esperanza del público es clara, repetir la fiebre de taquilla y conversación que convirtió a su película en acontecimiento cultural.