Les dades d'audiència que deixen tocat Jordi Basté

RAC1 porta 16 anys consecutius com la ràdio més escoltada a Catalunya. Aquest lideratge s'ha consolidat gràcies a la programació variada i a la fidelitat de la seva audiència. Dins la seva graella, El Món a RAC1, presentat per Jordi Basté, es manté com el programa més escoltat de l'emissora i de la ràdio catalana.

A l'últim Estudi General de Mitjans (EGM), RAC1 ha registrat 845.000 oients diaris. Aquesta dada reafirma la seva posició com a líder indiscutible. Tot i això, els resultats també han reflectit un important canvi en la competència. Ricard Ustrell, amb el seu programa a Catalunya Ràdio, ha retallat 150.000 oients a El Món a RAC1. Aquesta diferència, encara que significativa, no n'ha tingut prou per superar Basté, que continua a dalt de tot.

| XCatalunya, 3Cat, RAC1

Ricard Ustrell trepitja fort

Catalunya Ràdio, amb El Matí de Catalunya Ràdio presentat per Ricard Ustrell, ha experimentat un important augment d'audiència. La presència de Ricard Ustrell en altres programes de la Corpo, com el Col·lapse, que emet els dissabtes a la nit, expliquen aquesta situació.

Els esforços d'Ustrell no són suficients per desbancar la ràdio privada. Jordi Basté continua liderant, amb prou avantatge per mantenir la seva posició privilegiada. Tot i aquest lideratge, la pèrdua de 150.000 oients és un toc d'atenció que l'equip de Basté haurà d'analitzar.

Un lideratge sòlid

El lideratge de RAC1 durant 16 anys consecutius no és casualitat. L'emissora ha sabut connectar amb el públic català oferint continguts diversos, propers i de qualitat. El món a RAC1 ha estat un pilar fonamental d'aquest èxit. Jordi Basté, amb la seva experiència i carisma, ha aconseguit fidelitzar un públic exigent.

| XCatalunya, Ara.cat, RAC1

No és lúnic programa. Rac1 és líder a totes les franges i programes com la 'Competència' d'Òscar Dalmau i Òscar Andreu i el 'Versió' de Toni Clapès també són programes amb molt d'èxit. Igual que el 'Via Lliure' dels caps de setmana, presentat per Xavi Bundó.

La batalla als matins

Les franges matinals són clau per a les emissores de ràdio, ja que concentren la major part de l'audiència. La competència entre El Món a RAC1 i El Matí de Catalunya Ràdio reflecteix aquesta importància. Tots dos programes han esdevingut referents informatius i d'entreteniment.

Jordi Basté continua liderant amb autoritat. Els propers mesos seran determinants per veure com evoluciona aquesta batalla als matins. Ara com ara, RAC1 continua sent el referent indiscutible de la ràdio a Catalunya.