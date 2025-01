Marc Ribas fa guanyadora de 'Joc de Cartes' la concursant que no agrada a mig Twitter

El programa “Joc de Cartes” de TV3, presentat pel xef Marc Ribas, ha tornat aquest 8 de gener amb un episodi especialment dedicat a totes les dones que formen part del món de la restauració. La nova entrega buscava coronar la millor restauradora de la Catalunya central, en una competició on el talent, la passió i la cuina de qualitat seran el centre d’atenció.

El primer restaurant que es presenta a la batalla culinària és la Masia l’Abadal, a Avinyó, capitanejada per Mercè Sánchez. Aquesta masia emblemàtica ofereix una cuina tradicional catalana que connecta de ple amb les arrels del territori. Les seves propostes, elaborades amb productes de proximitat, volen captivar tant els clients com l’exigent paladar del jurat de “Joc de Cartes”.

Amb el seu fill a la cuina, la Mercè ha estat una de les millors concursants del programa. Ha caigut bé a xarxes i ha puntuat de forma justa. Les seves rivals han fet algunes crítiques, especialment per la sal i la qualitat dels segons plats. Nota final 6’2, que hagués estat més si la Fina no li hagués posat unes puntuacions tan baixes.

| TV3

Manresa entra a escena

La segona parada ens porta a Manresa, concretament al restaurant Porta Ferro, dirigit per Anna Ferrer. La seva cuina casolana i de mercat ha enamorat els comensals de la capital del Bages, gràcies a plats que respecten la tradició i, alhora, s’atreveixen a incorporar petites notes d’innovació. Anna Ferrer es reivindica com una amant de la gastronomia autèntica, capaç de transmetre passió a cada àpat.

El menú era molt barat, no arribava a 13 euros. Una cosa que a priori hauria de ser positiva però, com veurem més endavant, li ha acabat jugant una mala passada. De fet, la primera a criticar el preu ha estat la Fina. Una Fina que també ha criticat el gaspatxo i les carns. No eren a la brasa pròpiament dita. Els postres també han estat criticat. Tot i això, ha tret un 6’9 en la nota posada per les seves rivals.

A la mateixa ciutat de Manresa, trobem la Creperie Bretonne Annaíck, amb Anna Gálvez al capdavant. La seva proposta ens trasllada directament a la Bretanya, gràcies a una selecció de creps que s’han guanyat el favor dels clients més exigents. Aquesta combinació de sabors francesos i producte local converteix l’establiment en un espai únic, on la cuina internacional s’adapta als gustos del territori.

| TV3

El problema ha estat que el seu concepte no s’ha acabat d’entendre. O, com sol passar en aquests casos, els rivals aprofiten per fer veure que no ho entenen i puntuar més baix. Tampoc ha agradat l’espai. Un 6 com a nota final per part de les seves rivals.

La concursant més polèmica del capítol... i de la temporada?

Finalment, a Igualada, la cuina mediterrània i casolana és la protagonista del restaurant Aqua, un projecte liderat per Fina Solé. Les seves propostes, basades en ingredients frescos i tècniques tradicionals, han fet que Aqua esdevingui una referència a la comarca de l’Anoia. La Fina defensa una cuina honesta i propera, que busca sorprendre sense renunciar als sabors de sempre. El restaurant té 10 anys.

Les seves rivals han estat molt crítiques amb ella pel seu elevat nivell d’exigència. Han considerat que hi havia coses descuidades a la cuina. A més, han criticat els seus canelons. Els segons plats han agradat més i ha tret un 6’5.

Els fans del concurs han estat molt més crítics. Les xarxes socials s’han omplert ràpidament de comentaris contraris a l’actitud de la Fina. I amb raó. Només començar el programa s’ha dedicat a criticar tots i cadascun dels detalls dels restaurants de les seves rivals. En ocasions provocant zitzània per ‘escalfar’ la resta de concursants.

| TV3

Els realitzadors del programa ho han vist clar i en diferents moments han fet sonar la cançó ‘3 puñales’. Tot dit. El Marc Ribas també li ha parat els peus en més d’una ocasió i quan ha arribat el moment de les puntuacions s’ha acabat d’embolicar la troca. Li han dit de tot per les seves males puntuacions i la Fina s’ha limitat a dir que les seves rivals no tenen personalitat.

Indignació de l'audiència amb Marc Ribas

El pitjor encara havia d’arribar. Malgrat tot, les notes del Marc Ribas ho han capgirat tot i el restaurant Aqua, de la Fina, ha guanyat. Ho ha fet de forma molt ajustada. De fet han empatat amb el Porta Ferro però el fet que el Marc hagi puntuat millor l’Aqua, ho ha canviat tot.

El gran problema del Porta Ferro? El seu preu baix. El Marc ha sospitat i només li ha posat un 5 en aquest aspecte. El plat estrella, els peus de porc amb prunes i pinyons cuinats per la Fina, també hi ha influït.

En aquesta edició de “Joc de Cartes”, les quatre restauradores competien per demostrar qui mereix el títol de millor cuinera de la Catalunya central. Sota l’atenta mirada de Marc Ribas, l’audiència ha pogut descobrir els secrets culinaris de cadascuna i gaudir d’un homenatge ben especial a les dones que impulsen la gastronomia catalana i molt especialment de comarques com l’Anoia o el Bages.