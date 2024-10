El mètode cruel d'una influencer contra la seva filla per guanyar seguidors: Condemnada

La violència domèstica envers els fills és un problema profundament arrelat que, lamentablement, afecta moltes famílies a tot el món. Els menors, per la vulnerabilitat, solen ser víctimes d'abusos que van des del maltractament físic fins al psicològic. Aquest tipus de violència deixa seqüeles greus en el desenvolupament emocional i psicològic dels nens, impactant en la seva autoestima, la confiança i la capacitat de relacionar-se amb l'entorn.

El maltractament no sempre és visible i moltes vegades queda encobert per dinàmiques familiars que, de cara a la societat, semblen normals, però que amaguen un greu problema. En un context d'exposició pública i xarxes socials, aquest tipus de situacions poden assolir noves dimensions. L'obsessió per aconseguir més seguidors i popularitat ha portat alguns influencers a prendre decisions qüestionables, que en alguns casos, com el que analitzem avui, han desembocat a la justícia.

Condemnada per violència domèstica

Aquest és el cas de Joana Mascarenhas, una coneguda influencer condemnada a dos anys i mig de presó per haver sotmès la seva filla a un càstig cruel. Tot per guanyar seguidors a xarxes socials. Joana Mascarenhas ha estat notícia els últims dies després d'haver estat condemnada per un delicte de violència domèstica contra la seva filla de només tres anys.

Segons la informació proporcionada, Mascarenhas submergia la seva filla en aigua freda com un càstig quan la nena es negava a deixar de plorar o feia una rebequeria. Aquesta situació no sols causava un patiment físic considerable a la nena, sinó que també buscava tenir un impacte en el seu comportament. Una estratègia brutal i desmesurada per “controlar” les emocions de la menor.

El cas ha generat una indignació a la societat i ha revifat el debat sobre els límits en la criança dels fills i l'ètica en la creació de contingut. La Joana, que comptava amb milers de seguidors a les seves xarxes, ha utilitzat més d'una vegada la seva filla per generar contingut.

Fet que també ha estat criticat per l'opinió pública. En un intent per mostrar una imatge de mare controladora i amb "mètodes efectius", Mascarenhas va portar la seva influència i poder mediàtic a un extrem inacceptable.

| TikTok

El tribunal ha considerat que el mètode de submergir la seva filla en aigua freda no només era violent i desproporcionat. Sinó que reflectia un clar abús de poder sobre una menor indefensa.

Tot i que Mascarenhas va intentar justificar la seva conducta afirmant que era una "forma d'educació" que havia vist a les xarxes. La justícia ha estat contundent, i la ha condemnat a dos anys i mig de presó per aquest delicte de violència domèstica.

A més de la pena de presó, s'ha prohibit Mascarenhas acostar-se a la seva filla durant un període de cinc anys, i se li ha retirat de manera temporal la custòdia. Aquest tipus de sentències subratlla la importància de protegir els menors de qualsevol abús. Especialment en un entorn cada cop més digitalitzat on alguns pares busquen explotar la imatge dels seus fills per guanyar fama i notorietat.