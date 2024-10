Aquesta és l'edat de Cristina Puig, no ho diries mai

Fa temps que no apareix a TV3, però tothom sap qui és i recordarà la periodista Cristina Puig. Els seus seguidors saben perfectament com és actualment, però els que no la segueixin a Instagram també tenen un retrat mental de com és. Ara imagineu quina edat té i, segurament, us equivocareu. El seu aspecte juvenil fa que tots nosaltres ens equivoquem. I de molta diferència.

Cristina Puig ha superat els 50 anys. En concret, té 52 anys. Al compte d'Instagram, fa uns dies, va publicar una imatge amb dues espelmes. Una del número 5 i una del número 2. És a dir, 52. 52 anys. Increïble. I que per molts anys més afegint espelmes al pastís. Ràpidament rebia les felicitacions d'altres companys de professió, com el periodista Jordi Basté: “estupenda”.

Els comentaris de gent anònima no han trigat a aparèixer. Els usuaris també s'uneixen als comentaris del periodista de Rac1 i li recorden que no sembla que tingui aquesta edat. Que està estupenda, que està perfecta. "Molts felicitats", "molts felicitats preciosa", "per molts anys". "Per molts i molts anys!!!", deia l'actor i humorista Quim Masferrer.

Cristina Puig: més de 20 anys de periodista

Cristina Puig va començar la seva carrera professional a TV3, la cadena pública catalana, on va tenir el seu primer contacte amb el gran públic treballant a El Club, un programa d'entreteniment i actualitat presentat per Albert Om. En aquest espai, Puig es va destacar per la frescor i el dinamisme, cosa que li va permetre guanyar popularitat entre els espectadors i posar les bases d'una carrera mediàtica de llarg recorregut.

| TV3, XCatalunya

Al llarg dels anys, Puig s'ha caracteritzat per la seva capacitat per abordar temes d'actualitat amb profunditat i rigor. Tot i això, el seu gran salt a la fama es va produir quan va assumir la conducció en solitari del programa Preguntes Freqüents (FAQS), un dels programes més seguits de la televisió catalana, que s'emetia els dissabtes. Va substituir Ricard Ustrell i va ser substituïda per Laura Rosel.

A més del seu treball a la televisió, Cristina Puig ha estat una habitual tertuliana a RAC1 tots els divendres, juntament amb altres tertulians com Glòria Serra, Jordi Bosch i Ernest Folch. És l'habitual tertúlia de cada dia de la setmana, on cada dia intervenen periodistes i comunicadors diferents.

A més de la seva feina a TV3, Cristina Puig també ha tingut experiència en mitjans de comunicació nacionals, treballant durant un període a Televisió Espanyola. Durant la seva etapa a la cadena pública espanyola, Puig va estar al capdavant de diversos informatius, on va mostrar el seu professionalisme a la cobertura de notícies d'àmbit nacional i internacional.