Cristina Pedroche sorprèn amb el seu vestit de les Campanades

Si per alguna cosa destaquen les festivitats nadalenques és per les mil i una tradicions que sorgeixen durant dos dies que s'allarga. Algunes d'elles estan arrelades des de diverses dècades enrere i altres, en canvi, s'han anat establint amb el pas dels anys. Sens dubte, el dia que concentra la major part d'elles és el de Cap d'Any, on cadascú té la seva particular forma d'acomiadar l'any.

Per exemple, des de fa uns anys ja, és habitual que un dels temes més comentats en les reunions familiars d'aquella jornada sigui el vestit de Cristina Pedroche. La presentadora ens sorprèn any rere any amb outfits cridaners que provoquen en els espectadors sensacions molt diverses. Sense anar més lluny, el 2023 es va atrevir amb una particularíssima, per atorgar-li algun adjectiu, jaqueta que representava alguna cosa semblant a la mare naturalesa, com ella mateixa va explicar. Fins i tot incloïa amarants i caputxines comestibles.

| Instagram

Sota l'abric, Pedroche lluïa un increïble vestit blau que representava les onades del mar i que presumia de la condició de biodegradable. Això sí, a més de blau clar, la peça era majoritàriament transparent, com ha passat en anys anteriors.

El 2022, per exemple, un colom fet de pasta de paper era l'únic element que tapava els seus pits. El 2021 va emular un quadre del pintor Manuel Piña amb un vestit raríssim que incloïa un casc. Es recordaran perquè la presentadora anava completament rapada. I així successivament fins arribar al 2014, quan tot això va començar.

| Instagram

Aquest any, per celebrar els seus 10 anys presentant les campanades a Antena 3, Cristina Pedroche ha volgut sorprendre amb un vestit amb un significat molt especial. Després d'anunciar el seu segon embaràs fa pocs dies, el vestit d'aquestes Campanades està fet a partir de la seva pròpia llet materna.

En concret, el vestit - dissenyat per Vivascarrión - portava incorporats 40 mugrons fets amb 8500 cristalls a partir de la llet materna de Cristina de la lactància de la seva filla Laia.

Detalls del vestit de Pedroche

Hores abans del gran moment, la presentadora assegurava que "crec que serà molt especial, feia anys que demanava un lloc més gran per poder fer una proposta de vestit més gran i més espectacular i per fi aquest any ho he aconseguit i estic com una nena amb joguina nova".

"Cada any quan acabo penso que és impossible tornar a superar-me, que marquem el llistó molt alt i cada any em torno a sorprendre que sempre es pot anar un pas més enllà. Tinc el millor equip del món, gent que m'entén, em recolza i m'acompanya. Josie és un geni de la moda, un visionari. Tinc molta sort de tenir-lo a prop no només a nivell professional, sinó també com a amic", rematava Cristina Pedroche.