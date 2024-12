Cristina Pedroche sorprende con su vestido de las Campanadas

Si por algo destacan las festividades navideñas es por las mil y una tradiciones que se surgen durante dos días que se alarga. Algunas de ellas están arraigadas desde varias décadas atrás y otras, en cambio, se han ido estableciendo con el paso de los años. Sin duda alguna, el día que concentra mayor parte de ellas es el de Nochevieja, donde cada uno tiene su particular forma de despedir el año.

Por ejemplo, desde hace unos años ya, es habitual que uno de los temas más comentados en las reuniones familiares de esa jornada sea el vestido de Cristina Pedroche. La presentadora nos sorprende año tras año con outfits llamativos que provocan en los espectadores sensaciones muy diversas. Sin ir más lejos, en 2023 se atrevió con una particularísima, por otorgarle algún adjetivo, chaqueta que representaba algo parecido a la madre naturaleza, como ella mismo explicó. Incluso incluía amaranto y capuchinas comestibles.

| Instagram

Por debajo del abrigo, Pedroche lucía un increíble vestido azul que representaba las olas del mar y que presumía de la condición de biodegradable. Eso sí, además de azul clarito, la prenda era de mayoría transparente, como ha ocurrido en años anteriores.

En 2022, por ejemplo, una paloma hecha de pasta de papel era el único elemento que tapaba sus pechos. En 2021 emuló a un cuadro del pintor Manuel Piña con un vestido rarísimo que incluía un casco. Se acordarán porque la presentadora iba completamente rapada. Y así sucesivamente hasta llegar a 2014, cuando todo esto comenzó.

| Instagram

Este año, para celebrar sus 10 años presentando las campanadas en Antena 3, Cristina Pedroche ha querido sorprender con un vestido con un significado muy especial. Después de anunciar su segundo embarazo hace apenas unos días, el vestido de estas Campanadas está hecho a partir de su propia leche materna.

En concreto, el vestido - diseñado por Vivascarrión - llevaba incorporados 40 pezones hechos con 8500 cristales a partir de la leche materna de Cristina de la lactancia de su hija Laia.

Detalles del vestido de Pedroche

Horas antes del gran momento, la presentadora aseguraba que "creo que va a ser muy especial, llevaba años pidiendo un sitio más grande para poder hacer una propuesta de vestido más grande y más espectacular y por fin este año lo he conseguido y estoy como una niña con juguete nuevo".

"Cada año cuando termino pienso que es imposible volver a superarme, que marcamos el listón muy alto y cada año vuelvo a sorprenderme de que siempre se puede ir un paso más allá. Tengo el mejor equipo del mundo, gente que me entiende, me apoya y me arropa. Josie es un genio de la moda, un visionario. Tengo mucha suerte de tenerle cerca no solo a nivel profesional, sino también como amigo", remataba Cristina Pedroche.