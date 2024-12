Anna Simón, presentadora de la Grossa de Cap d'Any a TV3, la seva parella i la seva filla

per Sergi Guillén

La presentadora i periodista catalana Anna Simon ha tornat a la televisió per tot el que és alt. Per conduir un dels esdeveniments més esperats a Catalunya: la gala de la Grossa de Cap d'Any. Amb aquest projecte, la comunicadora ha demostrat que continua comptant amb l'afecte del públic i que manté intacte el seu desimboltura i el seu saber fer en directe.

De Zapeando a la Grossa de Cap d'Any

La popularitat d'Anna Simon es va disparar gràcies a programes com Tonterías las justas, Tu cara me suena i Me resbala. Tot i que el gran salt mediàtic el va fer el 2014 en unir-se a l'espai Zapeando, de La Sexta, en el qual va participar fins al 2020.

La seva sortida d'aquest format va ser sobtada i va donar peu a múltiples especulacions, ja que ni ella ni la cadena van oferir explicacions. Des de llavors, la presentadora es va mantenir allunyada de la petita pantalla, centrant la seva atenció en altres projectes personals i professionals que no la lligaven directament al focus mediàtic.

Amb l'arribada de la Grossa de Cap d'Any, Anna Simón ha tornat a primera línia televisiva. Aquesta reaparició ha despertat gran interès, tant en els seus seguidors com en aquells que van gaudir de la seva etapa a Zapeando. A més, que ara vagi a presentar la Grossa li ha permès reconnectar amb el públic català en un context festiu i molt arrelat a les tradicions de la terra.

Una relació discreta: l'estilista Lucho Soriano

Però no només la seva feina causa expectació. En l'àmbit personal, Anna Simon també ha cridat l'atenció per mantenir sempre un perfil baix pel que fa a la seva parella. El pare de la seva filla és Lucho Soriano, un antic company de feina amb qui va coincidir al programa Tu cara me suena.

Mentre Anna participava com a concursant, Lucho exercia de perruquer i es dedicava a caracteritzar els personatges. Va ser allà on va sorgir la guspira entre tots dos.

Tot i que el públic amb prou feines coneixia la identitat de la seva parella, s'ha descobert que Lucho Soriano no només ha treballat en programes de televisió. Sinó que també ha participat en cinema, arribant a estar nominat al Goya al Millor maquillatge i perruqueria per la pel·lícula Historia de mi muerte.

Així mateix, ha col·laborat en projectes d'èxit com El fotógrafo de Mauthausen, amb Mario Casas. Malgrat aquesta trajectòria, tant ell com Anna han triat protegir amb zel la seva bonica relació, fins al punt de no publicar fotos junts a les xarxes socials.

La seva vida personal i l'arribada d'Aina

Al febrer de 2022, Anna Simon sorprenia els seus seguidors anunciant que estava embarassada del seu primer fill. Poc temps després, el 29 d'abril de 2022, va donar a llum a Aina, una preciosa nena que acaba de complir dos anys.

Malgrat l'alegria que va suposar el naixement de la seva filla, la presentadora ha mantingut la mateixa discreció que sempre l'ha caracteritzada. En els seus perfils de xarxes sí que s'ha vist a Anna en moments familiars, però sense mostrar el rostre de Lucho, confirmant que tots dos desitgen preservar una vida íntima.

Avui, Anna Simon sembla haver trobat l'equilibri perfecte entre el personal i el professional. Amb la seva participació a la Grossa de Cap d'Any 2024, la presentadora torna a les pantalles demostrant que manté la seva connexió amb l'audiència.

Al mateix temps, continua bolcada en la seva família i, especialment, en el creixement d'Aina, la petita que va omplir d'il·lusió la seva llar. Per al públic, la mirada somrient d'Anna davant les càmeres és la millor prova que la seva nova etapa vital està carregada de bons moments i projectes d'èxit.