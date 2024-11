Uno de los creadores de Sálvame señala a Ana Rosa Quintana: Palabras duras

Telecinco atraviesa uno de sus momentos más complicados en audiencia. La cadena ha perdido terreno frente a otros canales, especialmente en las tardes y sobremesas. Programas como 'TardeAR' y 'El Diario de Jorge' no logran captar la atención del público; además, la cancelación de 'Sálvame' generó un impacto negativo tanto en cifras como en imagen pública.

La estrategia de Mediaset de reestructurar sus contenidos no ha dado los resultados esperados. En este panorama, la figura de Ana Rosa Quintana emerge como el nuevo eje de la programación, lo que ha generado críticas dentro y fuera de la empresa. Óscar Cornejo, uno de los creadores de 'Sálvame', ha roto su silencio y ha señalado directamente a la periodista como responsable.

Cornejo rompe su silencio

En una entrevista reciente, Óscar Cornejo criticó duramente el papel de Ana Rosa Quintana en la reestructuración de Telecinco. Según Cornejo, Quintana no solo se benefició de la cancelación de 'Sálvame', sino que también habría tenido un papel activo en la decisión. "Ella no se queja, sabe cómo jugar sus cartas, se ha hecho la víctima y nosotros hemos quedado fuera", afirmó.

Cornejo también explicó cómo, desde su punto de vista, la cancelación fue una jugada política. "Han optado por un discurso claramente alineado con ciertas ideologías de derecha, es evidente que Ana Rosa tiene un peso enorme en estas decisiones". Sus palabras no dejaron lugar a dudas sobre su desacuerdo con la dirección tomada por Mediaset.

| Telecinco

La docuserie de Rocío Carrasco: un punto de inflexión

Cornejo mencionó que la emisión de la docuserie de Rocío Carrasco fue clave en la caída de 'Sálvame'. Según él, este contenido generó reacciones tanto dentro como fuera de la empresa, marcando un antes y un después. "Esa docuserie fue un terremoto mediático, pero también mostró los límites que Ana Rosa y otros no estaban dispuestos a cruzar", comentó.

El creador de 'Sálvame' expresó que la dirección de Telecinco decidió apostar por un cambio radical en su línea editorial. "Hemos pasado de ser transgresores a convertirnos en previsibles. Todo para contentar a una audiencia que no responde".

Críticas a la gestión de Mediaset

Cornejo no se limitó a criticar a Quintana, también apuntó a la gestión general de Mediaset. "La dirección no entendió cómo gestionar el relevo; decidieron poner a alguien que ya no conecta con las audiencias actuales", señaló él, refiriéndose al CEO de la compañía. Para él, este cambio representa una pérdida de identidad para el canal.

En sus declaraciones, Óscar Cornejo dejó claro su desacuerdo con las decisiones estratégicas de Mediaset, y afirmó que la cancelación de 'Sálvame' fue un error que Telecinco está pagando caro. "Han destrozado un formato que marcó una era. Todo para darle el control a Ana Rosa Quintana, quien claramente tiene sus propios intereses", concluyó.