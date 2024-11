Corinna entra en escena en el cas de les cintes Juan Carlos I - Bárbara Rey

per Mireia Puig

La monarquia espanyola torna a estar sota l'escrutini públic a causa de noves revelacions que involucren el rei emèrit Joan Carles I i dues dones que han marcat significativament la vida personal i la percepció de la Corona: Corinna Larsen i Bárbara Rey.

Les intrigues i escàndols que envolten la família reial semblen no tenir fi , i les fotos de Joan Carles I fent un petó a Bárbara Rey afegeixen un element més. Fotos antigues que han aparegut ara en una revista dels Països Baixos. Durant anys, els rumors sobre les relacions extramatrimonials del rei emèrit han estat un secret de domini públic a Espanya. I per rematar, es van filtrar àudios de Joan Carles I parlant amb Bárbara Rey.

Les relacions que vinculen Juan Carlos I amb Bárbara Rey i Corinna Larsen

Joan Carles I, que va regnar a Espanya des del 1975 fins a la seva abdicació el 2014, ha estat objecte de nombroses especulacions sobre la seva vida privada. Una de les més sonades és la seva presumpta relació amb Bárbara Rey, actriu i vedette espanyola que va aconseguir gran popularitat a les dècades de 1970 i 1980.

D'altra banda, Corinna Larsen, empresària alemanya d'origen danès, va mantenir una relació estreta amb Joan Carles I durant diversos anys. El seu vincle va sortir a la llum pública després del polèmic viatge de caça a Botswana el 2012, que no només va destapar la proximitat sinó que també va desencadenar una sèrie d'escàndols financers i personals que van culminar en l'abdicació del rei a favor del seu fill, Felip VI .

Corinna i les cintes de Bárbara Rey: Una nova aliança o coincidència?

Recentment, ha sorgit informació que suggereix que Corinna Larsen podria haver tingut accés als suposats àudios gravats per Bárbara Rey, en què es documenten converses íntimes i comprometedores amb Juan Carlos I. Ella coneixeria de l'assumpte abans que es filtrés a la premsa Encara que no hi ha confirmacions oficials, la mera possibilitat que Corinna estigui involucrada en aquest assumpte ha generat un gran enrenou mediàtic.

L'entrada de Corinna en aquest cas es podria interpretar de diverses maneres. Alguns analistes consideren que podria estar utilitzant aquesta informació com a estratègia legal en les seves pròpies disputes amb el rei emèrit, especialment considerant les demandes que ha interposat en contra per presumpte assetjament i difamació. Altres suggereixen que es podria tractar d'una forma de pressió per assolir acords extrajudicials o simplement una coincidència derivada de les complexes xarxes de relacions a les altes esferes.

Tot i això, l'amant més recent del monarca - almenys que se sàpiga - no ha volgut fer declaracions. Ha guardat silenci després de l'aparició a la premsa de les famoses cintes.