'Com si fos ahir' del 30 d'abril: El somni de l'Isern que revoluciona el gimnàs

El capítol de Com si fos ahir del dimecres 30 d'abril arriba amb emocions, situacions incòmodes i tensions personals que podrien generar canvis inesperats en les relacions entre els protagonistes. Aquest capítol de dimecres és el què s’hauria d’haver emès avui dimarts però l’apagada elèctrica d’ahir va obligar a fer canvis a la programació oficial de TV3.

A la primera de les trames veurem les conseqüències de la ruptura d’una de les parelles que – amb anades i vingudes – feia més temps que durava a ‘Com si fos ahir’. La de la Patri i el Toni petit. La Naiara no amaga la seva frustració i retreu amb força a la Patri que hagi decidit deixar el Toni petit.

La Naiara no entén aquesta decisió i es mostra profundament dolguda, ja que considerava que la relació de la Patri amb el Toni tenia potencial i era positiva per al seu germà. Aquest conflicte provoca una discussió intensa entre les dues amigues ja que la Naiara vol saber moltes coses del noi de qui s’ha penjat la Patri. També veurem com la Patri parla amb el Toni petit i li confirma que aquesta vegada la relació s’ha acabat per sempre.

Nova jugada bruta de la Lídia

Per altra banda, la Lídia viu una situació complicada amb l’Agustí. Sap que, cada cop que ell la veu, recorda intensament la seva dona morta, fet que l’ha portat a tenir una actitud distant i estranya amb ella. Però la Lídia, lluny d’evitar-ho, comença a creure que podria fer servir aquesta situació a favor seu.

Aquesta decisió arriscada podria acabar provocant situacions emocionals complexes i malentesos, especialment si l'Agustí no està preparat per afrontar el seu passat o si la Lídia no mesura bé les conseqüències dels seus actes. També veurem com li diu a la Gina que l’Agustí no li inspira gaire confiança. Estratègia d’un dels personatges més odiosos de ‘Com si fos ahir’?

Els somnis de l'Isern

Mentrestant, l’Isern sorprèn el Marcel amb una confessió força inesperada: últimament està tenint somnis sadoeròtics recurrents amb la Vane, la seva companya de feina.

El Marcel, davant d’aquesta sorprenent revelació, li proposa una trobada informal per dinar junts i així explorar si hi ha alguna mena de química real més enllà dels somnis. L’Isern ho intenta evitar. Què passarà?

Finalment, la Cati demana al Marcel que torni al seu pis perquè els veïns li han dit que han sentit sorolls estranys. El Marcel, que inicialment hi va amb la intenció d’ajudar, acaba sentint-se sorprenentment còmode dins del pis. S’hi quedarà a viure sense dir res a ningú?

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del dimecres 30 d’abril de 2025?

L’episodi de ‘Com si fos ahir’ d’aquest dimecres començarà a les quatre i set minuts de la tarda. Durarà, segons la programació oficial de TV3, trenta-set minuts. Com sempre, es podrà mirar en directe a TV3 i a la plataforma 3cat.