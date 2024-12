Conxita, la suegra de Albert Om, emociona contando cómo superó un cáncer de pulmón

La Marató de TV3 es uno de los programas solidarios más emblemáticos de Catalunya. Cada año, recauda fondos para luchar contra diferentes enfermedades, concienciando a la sociedad y visibilizando los testimonios más impactantes. En la edición de 2024, centrada en las enfermedades respiratorias, el conductor del programa, Albert Om, protagonizó uno de los momentos más emotivos junto a su suegra, Conxita.

Durante la emisión, Conxita compartió con el público su lucha contra el cáncer de pulmón. Un testimonio que sorprendió a muchos, ya que la protagonista nunca había fumado. "Jo no havia fumat mai", declaró en directo, dejando claro que no esperaba sufrir esta enfermedad, sobre todo por su estilo de vida saludable y tranquilo.

| ACN

Un diagnóstico inesperado

Conxita explicó cómo recibió el diagnóstico cuando menos lo esperaba. Residía en Castellà del Vallès, un entorno limpio y alejado de la contaminación. Trabajaba en una escuela y siempre había cuidado su salud. Por eso, al descubrir el cáncer de pulmón, su sorpresa fue mayúscula. “No me lo podía creer”, confesó, recordando el momento en el que el médico confirmó sus sospechas.

El diagnóstico inicial la sumió en una tristeza profunda, creyendo que el final estaba cerca. Sin embargo, las noticias comenzaron a mejorar cuando los especialistas le aseguraron que la intervención quirúrgica era viable. Con gran determinación y siguiendo las recomendaciones de los profesionales médicos, Conxita afrontó la operación con valentía.

Una recuperación ejemplar

La operación se realizó el 18 de enero, y apenas una semana después, Conxita regresó a su casa. Su cirujana, la doctora Guzmán, fue clave en el proceso, transmitiéndole confianza desde el primer momento. “Me explicó todo con una sonrisa”, contó emocionada.

| TV3, Canva Pro

La recuperación no fue fácil, pero Conxita se mostró como una paciente ejemplar. Realizó todos los ejercicios respiratorios recomendados y no dejó de caminar ni un solo día. Sin embargo, no todo fue un camino de rosas. Durante un tratamiento de quimioterapia preventiva, su cuerpo no respondió bien. Pasó 10 días ingresada en el hospital, perdió 10 kilos y experimentó un deterioro físico considerable. A pesar de todo, poco a poco consiguió remontar.

Los momentos más difíciles

Conxita también habló de los momentos más difíciles de su enfermedad. La palabra "oncología" fue un golpe duro de asimilar. Durante tres meses vivió con la incertidumbre de si su cáncer había reaparecido. El día que la doctora Giné confirmó que todo estaba bien, Conxita rompió a llorar. “Escuchar que no tenía nada fue un alivio indescriptible”, confesó.

Un testimonio que inspira

El relato de Conxita emocionó a todos los espectadores y dejó un mensaje claro: la importancia de la detección precoz y de no perder nunca la esperanza. Albert Om, visiblemente emocionado, apoyó a su suegra durante toda la entrevista y destacó su valentía y fortaleza.

La Marató de TV3 volvió a demostrar su capacidad para conectar con el público y visibilizar historias reales. Este año, además de recaudar fondos, ofreció testimonios tan impactantes como el de Conxita, que, con su experiencia, inspiró a miles de personas que luchan contra enfermedades similares.