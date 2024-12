Adéu a la barba: Òscar Dalmau ja no és així

per Pol Nadal

Els oients de Rac1 sabran perfectament qui són Òscar Andreu i Òscar Dalmau. Són els homes de les mil veus al programa 'La Competència' d'aquest mitjà de comunicació. També intervenen en altres programes de TV3. Al primer el podem veure cada tarda a l'Està Passant al costat de Jair Domínguez. El segon, ha participat en històrics programes de la Televisió de Catalunya, com 'Caçadors de Bolets' o 'El gran dictat', entre molts altres.

Ara han enregistrat un altre programa. Les imatges ja s'han enregistrat i editat. Es diu 'Tot Torna' i es podrà veure a la plataforma 3Cat. Com tot torna, els periodistes han decidit afaitar-se. En el cas d'Òscar Andreu no té mèrit, però si en té en el cas d'Òscar Dalmau. Tots els capítols ja estan disponibles.

Els comentaris no han trigat a arribar i diferents usuaris de la xarxa social Instagram han volgut donar la seva opinió. Els seguidors dels dos comunicadors han destacat el canvi físic important. Més un que l'altre. "T'has tret vint anys de sobre".

'Tot torna', el programa del moment a 3Cat

El programa Tot Torna es presenta com un espai dinàmic, desenfadat i ple d'humor. Els ingredients principals seran l'entreteniment i l'anàlisi de temes quotidians amb l'estil inconfusible d'Òscar Andreu i Òscar Dalmau. Se sap que el format combinarà entrevistes, seccions humorístiques i col·laboracions que posaran en valor la seva complicitat i capacitat per connectar amb el públic.

A més, el títol 'Tot Torna' fa referència al seu retorn com a duet a TV3 ia la nostàlgia que desperta el seu estil únic. El programa s'emetrà exclusivament a 3Cat, la plataforma digital que emet continguts de TV3 i Catalunya Ràdio, apostant per formats innovadors i adaptats a les noves audiències.

Òscar Dalmau, figura consolidada a TV3 i Rac1

En ràdio, es va donar a conèixer a 'La Competència' de RAC1, juntament amb Òscar Andreu, on tots dos van consolidar el seu èxit amb un format irònic i crític. Ha treballat també en altres espais radiofònics importants i se'l considera una de les veus més reconegudes del panorama mediàtic català.

A la televisió, el seu èxit a la televisió va arribar amb programes com 'El Gran Dictat' (TV3), un concurs d'ortografia i cultura catalana on va destacar pel seu carisma i naturalitat. Va participar en programes com 'Caçadors de Bolets' o 'Katalonski', i ha col·laborat en diversos formats de TV3 aportant el seu segell humorístic i cultural.

Òscar Andreu, més del mateix

A la ràdio, juntament amb Dalmau, ha estat part fonamental de 'La Competència', on ha demostrat el seu enginy amb imitacions, sàtira política i crítica social. A RAC1, el programa ha aconseguit ser líder d'audiència i ha consolidat la seva carrera com un dels millors guionistes i humoristes de la ràdio catalana.

A la televisió, Òscar Andreu ha treballat com a guionista i col·laborador en diversos espais de TV3, a més de ser un habitual en programes d'humor i entreteniment, com 'Està Passant'.