Una convidada a la festa de Lamine Yamal publica una foto amb ell i tothom diu el mateix

Uns dies després d'una celebració luxosa i polèmica, Lamine Yamal torna al focus mediàtic. A les xarxes ha circulat una imatge inèdita presa durant la festa del seu 18è aniversari al costat d'una convidada especial, i totes les mirades s'han fixat en aquell instant. Què hi ha darrere d'aquest petó i per què ha despertat tantes reaccions? Continuem la història sense sensacionalisme, però amb la curiositat que mereix la figura del jove crac culer.

La foto, publicada ahir per alguns mitjans com En Blau, retrata un moment espontani i càlid: Lamine somriu traient la llengua mentre rep un petó a la galta de Inés Segura, executiva audiovisual i mare de dos fills. El gest, afectuós i aparentment espontani, es dona en un entorn on les fotos estaven estrictament prohibides. Es tracta del primer material que es filtra més enllà dels fotògrafs oficials, capturant un minut íntim que ha fet parlar molt.

Qui és Inés Segura i el missatge que va deixar

Inés Segura no és una figura pública habitual: el seu perfil professional és en el món audiovisual, amb tot just 1.300 seguidors a Instagram. En la seva publicació va agrair així: “Feliços 18… Va ser un dia preciós, ple d'alegria, generositat i amor. Ets un 10 ❤️ Lamine Yamal”.

| FCB

La dedicatòria, carregada d'afecte, subratlla la relació propera que mantenen, tot i que no aclareix si és amistat d'anys, familiaritat professional o afecte personal. Tot i això, ha sumat més de 300 “m'agrada” en qüestió d'hores.

Una festa amb molt luxe

La celebració va tenir lloc en una masia d'Olivella, a prop de Sitges, amb un cost estimat de 40.000 € per cap de setmana. Hi van assistir artistes del calibre de Bad Gyal, Quevedo, Bizarrap i influencers de primer nivell, en una trobada privada on els mòbils estaven prohibits i es van utilitzar drons i escàners tèrmics per protegir la intimitat.

Tanmateix, la polèmica no es va fer esperar: la contractació de persones amb acondroplàsia per a l'animació de l'esdeveniment ha estat denunciada per ADEE i investigada pel Ministeri de Drets Socials, en considerar-se humiliant per a col·lectius amb discapacitat.

| FCB

Opinió a les xarxes socials

A les xarxes socials, la festa, tot i ser visualment espectacular, ha estat qualificada de “vulgar” i retreta per replicar un imaginari mafiós, amb adults i figures polèmiques inclosos. L'eix del debat gira entorn de si la majoria d'edat justifica un esdeveniment així. Mentre alguns defensen el seu dret a gaudir, altres retreuen la selecció de convidats i l'estil opulent, que recorden controvèrsies d'estrelles més grans.

Què diu el protagonista?

Lamine va recórrer a les seves històries d'Instagram per compartir un breu vídeo de l'esdeveniment, sense càmeres, on es veuen familiars i artistes interactuant, buscant aportar normalitat i transparència a Cadena SER. En roda de premsa, ha defensat el seu dret a “treballar i gaudir fora de l'esportiu” i ha advertit que és un jove de 18 anys que ha assolit la majoria d'edat, amb plena llibertat per gestionar la seva vida privada.

Anàlisi professional i reputacional

Des de l'entorn esportiu destaquen la seva serietat i disciplina a la Ciutat Esportiva, on ja s'entrena amb el primer equip. L'inici de pretemporada no s'ha vist afectat. Tanmateix, aquest episodi el col·loca davant d'una corba d'aprenentatge mediàtic, com subratllen mitjans internacionals: una transició a la fama que exigeix responsabilitat, com les veus que han qüestionat que un ídol juvenil incorpori figures del seu entorn que puguin ferir la sensibilitat pública.

A les xarxes socials s'ha iniciat un debat. El futur dirà si Lamine ajusta la seva estratègia de comunicació o si aquest tipus d'imatges comencen a formar part de la seva narrativa mediàtica. Continuarà captivant amb la seva brillantor esportiva, o també imposarà el seu estil fora del camp? Només el temps ho dirà.