Sergio Busquets fa anys: Quants en té i l'emotiva felicitació d'Elena Galera

En un dia tan assenyalat com el 16 de juliol, celebra l'aniversari Sergio Busquets, un mite blaugrana que va fer història a Barcelona i avui continua brillant a Miami. Des de la seva arribada a l'elit el 2008, el de Badia ha forjat una carrera inoblidable. Anys de glòria, títols i regals futbolístics, amb Guardiola com a mentor, van portar aquest migcampista a convertir-se en l'eix del Barça i de la selecció espanyola.

El trasllat als Estats Units el 2023 va marcar un canvi d'escenari per a Sergio, la seva esposa Elena i els seus fills Enzo, Levi i Romeo. A Miami hi han trobat una nova llar, tot i que el cor culer continua bategant fort a cada partit des de l'Inter Miami, envoltat de vells companys com Leo Messi, Luis Suárez i Jordi Alba. Ara, en el seu 37è aniversari, Busquets no només celebra un any més, sinó una vida plena, plena d'èxits i amor familiar.

Una felicitació que emociona el món

A les seves xarxes, Elena Galera va delectar tothom amb una felicitació que resumeix l'essència de la seva relació. “Enamorada de tu i del que som junts. Celebro tenir-te cada dia de la meva vida. Gràcies per tant d'amor, respecte… que bé i feliç em fas. Feliç aniversari! T'estimo”, va escriure. I ell, sense dubtar, li va respondre: “T'estimo. Sort, la meva de tenir-te i tenir-vos”.

| @5sergiob, XCatalunya, InstaStudio

El gest d'Elena no només va ser sentit, sinó perfectament capturat en una imatge familiar al costat dels tres petits. La publicació va obtenir desenes de milers de "m'agrada" i centenars de comentaris dels seus seguidors, que van lloar la tendresa d'aquest gran moment.

No van faltar les reaccions d'amics del món del futbol. Llegendes del Barça com Andrés Iniesta i Jordi Alba, a més de Paco Alcácer, es van sumar a les felicitacions. David Beckham, company de club, també va deixar el seu missatge, consolidant la influència mundial de Sergio Busquets.

Més que un jugador: un home de família i llegat

Elena i Sergio mantenen una relació sòlida des de 2014, quan va sorgir l'espurna a Barcelona. El seu vincle ha evolucionat a Miami, on la parella gaudeix d'una vida quotidiana unida als seus fills, amb una actitud discreta però sempre propera a les seves arrels.

No és la primera vegada que cap dels dos escatima en mostres d'afecte a les xarxes. Al llarg dels anys, han publicat missatges d'aniversari, aniversaris i celebracions importants. Però aquest aniversari té un plus: arriba just després del 4 de juliol, quan van compartir la seva primera celebració del Dia de la Independència dels EUA, publicant fotos amb la bandera americana i deixant clar com de bé els ha acollit la seva nova ciutat.

| @5sergiob

Aquesta nova posada de llarg no desvaneix la seva llegenda culer, ja que a Espanya continuen creixent promeses a la seva posició, com Marc Casadó o Marc Bernal, però el buit de Busquets continua sent impronunciable.

Un talent etern i el futur que ve

37 anys semblen pocs per a una llegenda. El seu palmarès ho confirma: més de 700 partits amb el Barça, 32 títols, entre ells tres Champions, nou Lligues i èxits internacionals com el Mundial 2010 i l'Eurocopa 2012. A Miami va recuperar el somriure futbolístic, formant un tàndem brillant amb Messi i companyia.

Tot i que aquest 16 de juliol serà per celebrar en família, també és un recordatori de l'impacte de Busquets en el futbol mundial. La seva intel·ligència tàctica, la seva elegància al camp i la seva humilitat fora d'ell, marquen una empremta difícil d'igualar.