La contundente respuesta de Gerard Piqué a los críticos: 'Entiendo que...'

Gerard Piqué ha estado en el ojo del huracán desde que su separación de Shakira se hiciera pública. La ruptura con la famosa cantante colombiana ha sido el detonante de una oleada de críticas, rumores y especulaciones sobre su vida personal y profesional. A esto se suma su agitada situación laboral, con la presidencia de la empresa Kosmos y la organización de la Kings League, que lo mantienen en la palestra mediática. Mientras tanto, Shakira también ha lidiado con el impacto de la separación y ha pospuesto su gira. Esto ha alimentado las especulaciones y aumentado la presión mediática sobre ambos. Sin embargo, lejos de quedarse callado, Piqué ha salido al paso con una contundente respuesta hacia sus críticos, dejando claro su punto de vista y el camino que ha decidido tomar.

La situación actual de Gerard Piqué: Entre negocios y polémicas

Desde que colgó las botas como futbolista profesional, Gerard Piqué ha dedicado su tiempo a sus múltiples empresas y proyectos. Como presidente de Kosmos, ha llevado a cabo iniciativas relacionadas con el deporte y el entretenimiento, como la organización de la Copa Davis - aunque le retiraron la concesión - y ha sido uno de los principales impulsores de la Kings League, una competición de fútbol que ha triunfado entre el público joven.

| @3gerardpique

Sin embargo, esta exposición constante lo ha puesto en la mira de los críticos, quienes lo acusan de ser más mediático que empresario, y de no haber sabido mantener la discreción que se espera de alguien de su perfil.

Además, la ruptura con Shakira, y todo lo que ha venido después, ha afectado no solo su imagen pública sino también la percepción que se tiene de su faceta profesional. Muchos han cuestionado sus decisiones, tanto personales como empresariales, y no han dudado en señalar sus errores. Pero Gerard Piqué no ha eludido estas críticas y ha decidido enfrentarlas de forma directa, concediendo entrevistas en las que se muestra tranquilo y seguro de sus elecciones.

'Entiendo que...': La respuesta de Piqué a sus críticos

En una reciente entrevista con CNN, Gerard Piqué se ha mostrado firme frente a los cuestionamientos y ha lanzado una frase que no ha tardado en viralizarse: 'Entiendo que mi vida haya generado todo este ruido, pero no vivo para complacer a los demás'. Esta declaración ha dejado en claro que el exfutbolista está dispuesto a seguir adelante con sus proyectos sin prestar demasiada atención a las críticas. Piqué ha insistido en que sus decisiones han sido tomadas pensando en su bienestar y en el de su familia, y que no tiene intención de vivir según las expectativas ajenas.

| XCatalunya, Gerard Pique, petekarici de Getty Images Signature

"Yo siempre he estado tranquilo. Al final, la verdad o lo que pasa o sucede no está contado de la manera que ha sido. Esto no lo puedo controlar, lo mejor es que al final esté rodeado de los míos, de mi familia, mis amigos, de las personas que de verdad te conocen, saben cómo eres y lo que haces, y eso me da mucha tranquilidad", ha rematado el ex futbolista.

Esta postura ha sido aplaudida por muchos de sus seguidores, que ven en Piqué a alguien que se mantiene fiel a sí mismo, sin dejarse llevar por la opinión pública. Sin embargo, también ha habido quienes consideran que su actitud es desafiante y poco empática, especialmente en un momento en el que su ex pareja, Shakira, está pasando por un periodo complicado y ha tenido que posponer su gira para el próximo año. La respuesta de Piqué parece marcar una línea divisoria entre aquellos que lo apoyan incondicionalmente y quienes siguen cuestionando cada paso que da.