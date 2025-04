Conflicto de Ainhoa Armentia con un turista: Amenaza con llamar a la policía

La pareja formada por Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia, que desde hace más de dos años intenta mantener un perfil discreto tras su mediática relación, ha vuelto a ser noticia. Durante una escapada romántica a Sicilia en Semana Santa, un altercado en un restaurante ha puesto en entredicho su anhelada privacidad.

Socialité destapa el encontronazo

Según relató un testigo al programa 'Socialité', la pareja disfrutaba de una comida en un restaurante siciliano cuando un comensal, sin reconocer inicialmente a Urdangarin y Armentia, decidió fotografiar la fachada del local para una reseña.

Este gesto fue interpretado por Armentia como una invasión a su intimidad, lo que desencadenó una acalorada confrontación.​

| EDATV

El testigo explicó que Armentia se acercó visiblemente alterada, exclamando: "¿Qué pasa? ¿Ya nos habéis pillado? No grabéis más, fuera de aquí, dejadnos en paz". Ante la sorpresa, el comensal le advirtió que, de no calmarse, llamaría a la policía italiana. Mientras tanto, Urdangarin permaneció en su asiento sin intervenir en la disputa. A priori el turista no había hecho nada raro pero Armentia 'sacó las uñas'.

Tras el incidente, la pareja abandonó el restaurante, siendo captados nuevamente por el testigo mientras paseaban de la mano por las calles de la ciudad, mostrando una actitud aparentemente tranquila.​

Silencio oficial

Hasta el momento, ni Armentia ni Urdangarin han emitido declaraciones públicas sobre el incidente. Sin embargo, el suceso ha generado un debate en redes sociales y medios de comunicación sobre los límites entre la vida privada de figuras públicas y el derecho a la intimidad.​

| YouTube

Este episodio pone de manifiesto las dificultades que enfrentan las parejas relacionadas con la realeza o figuras públicas al intentar llevar una vida normal lejos del escrutinio mediático. La reacción de Armentia refleja la tensión constante entre la necesidad de privacidad y la realidad de vivir bajo el ojo público.​

A medida que la pareja continúa su relación, será interesante observar cómo manejan situaciones similares en el futuro y si este incidente influirá en su interacción con el público y los medios. No obstante también han aparecido voces críticas con la actitud altiva de Armentia.