Una tiktoker anglesa ho té clar amb el català a Barcelona

La integració cultural i lingüística és un aspecte fonamental per a aquells que decideixen establir-se en una nova regió. Carley Chaplin, una creadora de contingut originària d'Anglaterra, ha demostrat un compromís exemplar en promoure l'ús del català entre els turistes que visiten Catalunya.

Fa aproximadament un any, Carley Chaplin es va traslladar des d'Anglaterra a Barcelona juntament amb la seva família. Des de llavors, ha utilitzat la seva plataforma a TikTok per compartir consells sobre l'adaptació a la vida a Catalunya i la creació de negocis digitals.

| ACN, wowow, XCatalunya

En un dels seus vídeos més recents, que ha superat les 130.000 visualitzacions, Carley aconsella als visitants de Barcelona que, en lloc d'aprendre únicament castellà, s'esforcin per utilitzar expressions bàsiques en català. Segons ella, encara que el castellà és àmpliament parlat a la ciutat, els residents valoren especialment quan se'ls saluda en la seva llengua materna.

Declaracions oficials i reaccions

En el seu vídeo, Carley comparteix frases senzilles en català com "Bon dia", "Hola", "Adeu" i "Gràcies", emfatitzant que petits gestos lingüístics poden tenir un impacte positiu significatiu. "Fes un esforç per aprendre l'idioma", insta als seus seguidors. Aquesta iniciativa ha estat rebuda amb entusiasme pels ciutadans de Catalunya, que han inundat la publicació amb comentaris d'agraïment i reconeixement pel seu esforç en promoure la llengua i cultura catalanes.

No obstant això, Carley també ha enfrontat crítiques i comentaris despectius, alguns qualificant el català com una "llengua morta". En resposta, va publicar un segon vídeo defensant la vitalitat del català i explicant que, en tenir els seus fills escolaritzats en una escola pública catalana sota el model d'immersió lingüística, és essencial per a ella aprendre l'idioma per poder ajudar-los amb les seves tasques i assegurar una correcta pronunciació.

Integració i compromís cultural

L'experiència de Carley ressalta la importància de la integració lingüística com a mitjà per a una immersió cultural autèntica. Ella ha observat de primera mà com els catalans aprecien el seu esforç per aprendre i utilitzar la seva llengua. Aquest compromís no només facilita la seva vida diària, sinó que també enforteix els llaços amb la comunitat local.

| Twitter, XCatalunya

A més, ha incorporat el català en el seu contingut a les xarxes socials, compartint moments en què els seus fills li ensenyen a comptar en català o li expliquen expressions locals, demostrant com la llengua s'ha convertit en una part integral de la seva vida familiar.

La iniciativa de Carley Chaplin se suma a la d'altres creadors de contingut que han destacat la rellevància del català a Catalunya. Per exemple, l'usuària de TikTok Feti Ade, coneguda com @feti_adexx, va compartir la seva experiència adaptant-se a l'ús del català durant la seva estada a Barcelona, el que li va valer elogis pel seu esforç en parlar una llengua que no domina.