Confirmat: El proper presentador d'esports del TN cap de setmana de TV3

per Duna Costa

La televisió pública catalana es prepara per a un dels canvis més importants de l'any. Mentre els espectadors esperen l'estrena dels nous telenotícies a la tardor, la cadena ha confirmat una sorpresa a la seva secció d'esports. Un rostre poc conegut per a molts, però amb una trajectòria sòlida a la petita pantalla, ha estat escollit per renovar-se al costat de la veterana Raquel Sans.

El recorregut de Montalbo

Segons ha avançat en exclusiva EN Blau, Jordi Montalbo, de trenta-tres anys, serà el presentador de la secció d'esports en totes les edicions del cap de setmana. Acompanyarà Raquel Sans i Joan Raventós tant a l'edició de migdia com de nit. Es tracta d'un canvi significatiu després de la sortida d'Artur Peguera, un referent de la secció durant anys. Amb aquesta aposta televisiva, TV3 dona entrada a una figura més jove i dinàmica, sense deixar de banda l'experiència de Sans, que no necessita presentació.

El nou presentador arriba procedent de betevé, on dirigia la secció d'esports i col·laborava habitualment amb Catalunya Ràdio. El seu domini davant la càmera, bona dicció i frescor li van valer per superar els processos de selecció interns de la CCMA. Un fitxatge que ha generat expectació entre els companys i seguidors de la secció, especialment després del seu nomenament confirmat dimarts 22 de juliol.

| TV3, XCatalunya

Primeres impressions

La reacció a xarxes ha estat immediata. El seu compte d'Instagram ha passat a mode privat just després de conèixer-se la notícia, un gest habitual entre figures amb creixent visibilitat. A TV3, fonts internes destaquen l'efecte positiu que aquesta renovació genera.

Un "efecte renovador, però respectant l'essència del TN", comenten alguns professionals. Per la seva banda, Raquel Sans, amb més de dues dècades a la cadena i corresponsal a Washington en la seva trajectòria, aporta l'estabilitat necessària per equilibrar la dupla.

Renovació integral dels informatius

Aquest canvi s'emmarca dins d'una profunda reestructuració dels informatius de TV3, que contempla nous platós, redisseny de grafismes, sintonia i un enfocament més digital. Es tracta d'un projecte que busca “donar més context i anàlisi” a les notícies, amb una clara diferenciació entre les tres edicions diàries.

| Canva

Raquel Sans deixarà el TN Migdia i compartirà el TN Vespre del cap de setmana amb Toni Cruanyes. En canvi, Marta Bosch i María Fernández Vidal mantenen el seu paper com a presentadores d'esports a migdia i vespre de la setmana.

El canvi per a l'audiència

El canvi porta amb si una nova energia i un aire renovat a la secció esportiva. Montalbo simbolitza aquesta frescor buscada: joventut i professionalitat. La seva arribada podria connectar millor amb audiències més joves, mentre que Sans garanteix l'equilibri amb la seva solvència i reconeixement. TV3 reforça el seu compromís amb una comunicació moderna, visual en estil i professionalitat.