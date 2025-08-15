La despedida más triste de Alexia Putellas: 'Adiós...'

Hubo un “adiós” que sonó a suspiro de final de verano y principio de temporada. El mensaje llegó desde el agua turquesa, con calma aparente y una agenda que vuelve a acelerarse pronto. La protagonista es Alexia Putellas, que maneja los tiempos entre el descanso necesario y los compromisos que vuelven a llamar. En su calendario asoman ya fechas, ciudades y un proyecto social que la ha llevado varias veces a México.

Un “adiós” en Los Cabos que marca el cierre

La centrocampista compartió en Instagram un carrusel desde piscina y flotador, copa de coco en mano, con un lacónico “adiós Los Cabos”. La publicación ubicó su última parada vacacional y desató una oleada de reacciones entre aficionados que siguen cada detalle de su verano.

El post etiquetó al Paradisus Los Cabos, un complejo “adults only” de la cadena Meliá. Es conocido por su oferta todo incluido y servicios de alto nivel y la elección del resort no es casual. Ofrece privacidad, mar de Cortés y la desconexión que pide un final de verano. El país azteca no ha sido solo postal, sino también compromiso social para la futbolista.

México como territorio personal y solidario para Alexia

En Ciudad de México, su Fundación Eleven abrió una nueva sede para empoderar a niñas a través del fútbol y la educación emocional. De esta forma, consolida un proyecto que ya operaba en Catalunya y Colombia. La reinauguración del Deportivo Azcapotzalco y las actividades de la academia contaron con su presencia. Las redes y la prensa especializada documentaron el paso de Alexia por la capital mexicana durante el arranque de agosto.

Dos amistosos con el Barça en México

El descanso tiene fecha de caducidad porque el Barça Femení regresa a México con dos amistosos ya confirmados. Primero, un histórico duelo ante un combinado All-Star de la Liga MX Femenil el 22 de agosto, en el Estadio Universitario de Monterrey. Dos días después, el equipo azulgrana medirá fuerzas con el América Femenil en Ciudad de México, una cita pensada para acercar a las campeonas de Europa al público local. Son encuentros oficiales de pretemporada que sirven como termómetro competitivo y escaparate internacional.

El “adiós” desde Los Cabos no suena a melancolía gratuita, sino a transición hacia un tramo intenso de temporada y acción social. México se ha convertido en escenario de descanso, de impacto comunitario con Eleven y, ahora, de pruebas serias antes de los objetivos grandes. Queda la intriga de si Alexia compartirá nuevas imágenes ya en Monterrey o en la capital mexicana, entre sesiones de entrenamiento y obligaciones promocionales. Mientras tanto, su “adiós” condensa vacaciones bien aprovechadas y una vuelta que promete foco mediático y balón al pie.