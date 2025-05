El comentari de Twitter que va portar malestrugança a Melody a Eurovisió

per Mireia Puig

La nit del 17 de maig a Basilea prometia ser inoblidable per a Melody, l'artista sevillana que, després d'anys de perseverança, finalment representava Espanya a Eurovisió amb el seu tema "Esa Diva". Amb una actuació vibrant i el seu característic "helicòpter" de cabellera, Melody va desfermar l'eufòria del públic. No obstant això, el resultat final va deixar a molts perplexos: un lloc 24 de 26, amb només 37 punts. Què va passar perquè una actuació tan aclamada no es traduís en vots?

Múltiples factors

Melody va pujar a l'escenari amb una energia aclaparadora, vestida amb un deslumbrant body platejat amb serrells i acompanyada d'una coreografia impecable.

El moment culminant va ser, sens dubte, quan va executar el seu icònic "helicòpter" amb la cabellera, un gest que no estava present a la semifinal i que va desfermar l'ovació del públic present al St. Jakobshalle de Basilea i dels eurofans a les xarxes socials.

Comentaris com "Això són 150 punts de televot" van inundar Twitter, reflectint l'entusiasme generat per la seva actuació. Una eufòria que, sens dubte, va gafar a la cantant espanyola.

Malgrat la dedicació i el carisma demostrats, els resultats no van acompanyar. El jurat professional va atorgar a Espanya 27 punts, provinents de països com Albània, Azerbaidjan, Malta, França i Suècia. El televot va sumar només 10 punts addicionals, deixant a Melody en una posició inesperadament baixa. Aquest resultat va contrastar amb les expectatives prèvies, que situaven "Esa Diva" en posicions més altes segons les cases d'apostes i les reaccions del públic.

Els atacs de Radio Televisión Española a Israel

RTVE va expressar la seva decepció davant el resultat, assenyalant la falta de reconeixement per part dels jurats professionals al talent vocal de l'artista. La corporació també va emetre un missatge en suport a Palestina abans de la final, desafiant una advertència de la Unió Europea de Radiodifusió, cosa que va generar controvèrsia i podria haver influït en la percepció de la candidatura espanyola.

Després de conèixer el resultat, Melody va compartir un missatge a les seves xarxes socials agraint el suport rebut i destacant la importància de l'art i la música, encara que va lamentar que "a vegades prevalguin altres coses". L'artista es va mostrar satisfeta amb la seva actuació i va prometre oferir una anàlisi més detallada de la seva experiència en els pròxims dies.

Mentrestant, Àustria es va alçar amb la victòria gràcies a la interpretació de JJ i el seu tema "Wasted Love", una balada que va conquerir el jurat professional. Israel, representat per Yuval Raphael, va quedar en segon lloc, impulsat principalment pel televot, malgrat la polèmica generada per la seva participació a causa del conflicte a Gaza.