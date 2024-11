La clara advertència de Mario Picazo per als propers dies: 'Una nova DANA entre...'

per Iker Silvosa

Ja fa una setmana que la DANA genera males estones, durs estralls, inundacions, despreniments i amenaces a dojo a diferents punts d'Espanya. A la jornada d'aquest dilluns sembla estar encebant-se principalment amb el sud de Catalunya i el nord de la Comunitat Valenciana, posant en risc també moltes altres comarques dels dos territoris.

S'està fent pesada, però sembla que aquesta gota freda ja està arribant al final; ho farà en les properes jornades. Segons les previsions dels experts, la intensitat i l'agressivitat del temporal s'anirà reduint amb el pas dels dies. No obstant això, no serà un adéu, sinó un fins després.

Així ho ha informat, almenys, el meteoròleg Mario Picazo al seu perfil de Twitter, on ha compartit un vídeo del radar amb la previsió dels propers dies. "L'evolució dels propers dies mostra com la DANA anirà a menys. Aquesta ha estat una força estàtica i de llarga durada", deia.

Però això no ho és tot. Després alertava que "la setmana que ve podríem tenir nova DANA, però menys intensa, entre les Balears i l'est peninsular encara que és aviat per confirmar aquest nou episodi 100%".

Què és la DANA?

La Depressió Aïllada a Nivells Alts, coneguda com a DANA, és un fenomen meteorològic que passa quan una massa d'aire fred es desplaça a gran altura a l'atmosfera i queda aïllada dels corrents d'aire que habitualment l'envolten. Aquest aire fred es combina amb les masses dʻaire càlid i humit situades en nivells més baixos, la qual cosa genera una inestabilitat atmosfèrica significativa. La interacció entre l'aire fred i calent produeix fortes tempestes, pluges intenses i fins i tot pedregades i ràfegues de vent. Aquest fenomen és especialment comú a l'àrea de la Mediterrània, on les condicions d'humitat i de temperatura són favorables per a la seva formació.

La durada d'una DANA pot variar, encara que generalment té una extensió entre un i quatre dies. No obstant això, en alguns casos, quan les condicions atmosfèriques ho permeten, es pot prolongar més temps, intensificant els efectes a la zona afectada. La DANA sol tenir un impacte localitzat, causant pluges torrencials que poden provocar inundacions sobtades, desbordaments de rius i danys materials considerables en un període molt curt. Aquestes tempestes localitzades poden arribar a descarregar quantitats d'aigua equivalents a diversos mesos de pluja en tan sols unes hores, cosa que incrementa el risc de catàstrofes en àrees urbanes i rurals.

La DANA és un fenomen que requereix atenció i mesures preventives degut a la seva naturalesa sobtada i intensa. Les autoritats solen emetre avisos i alertes primerenques per advertir la població i evitar tragèdies.